Fox News: страны G20 больше не осуждают спецоперацию на Украине

Страны G20 изменили свою отношение к спецоперации России. Согласно декларации, они больше не осуждают страну за начало прямого военного конфликта с Киевом. Об этом сообщает Fox News.
«Декларация, опубликованная G20 в субботу, похоже, не осуждает Россию за спецоперации на Украине, что резко отличается от заявления группы о военных действиях в прошлом году. <…> В декларации страны G20 подчеркнули, что целью их форума являются экономические дискуссии, а не вопросы безопасности», — говорится в материале
Саммит G20 завершился в Индии 10 сентября. По его итогам была сформирована декларация. В ней закреплены разные мнения относительно конфликта на Украине, однако страны «Большой двадцатки» сошлись на том, что военные действия должны закончится мирными переговорами.
В МИД России сообщили, что Западу не удалось превратить саммит в площадку для обсуждения только украинского кризиса. Таким образом страны G20 смогли обсудить все вопросы.
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