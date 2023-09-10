Fox News: страны G20 больше не осуждают спецоперацию на Украине

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Ранее G20 осудил Россию за начало спецоперации в 2022 году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны G20 изменили свою отношение к спецоперации России. Согласно декларации, они больше не осуждают страну за начало прямого военного конфликта с Киевом. Об этом сообщает Fox News.

«Декларация, опубликованная G20 в субботу, похоже, не осуждает Россию за спецоперации на Украине, что резко отличается от заявления группы о военных действиях в прошлом году. <…> В декларации страны G20 подчеркнули, что целью их форума являются экономические дискуссии, а не вопросы безопасности», — говорится в материале Fox News.

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На саммите G20 приняли итоговую декларацию: главное из документа

Саммит G20 завершился в Индии 10 сентября. По его итогам была сформирована декларация. В ней закреплены разные мнения относительно конфликта на Украине, однако страны «Большой двадцатки» сошлись на том, что военные действия должны закончится мирными переговорами.

В МИД России сообщили, что Западу не удалось превратить саммит в площадку для обсуждения только украинского кризиса. Таким образом страны G20 смогли обсудить все вопросы.

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Страны G20 изменили свою отношение к спецоперации России. Согласно декларации, они больше не осуждают страну за начало прямого военного конфликта с Киевом. Об этом сообщает Fox News. «Декларация, опубликованная G20 в субботу, похоже, не осуждает Россию за спецоперации на Украине, что резко отличается от заявления группы о военных действиях в прошлом году. <…> В декларации страны G20 подчеркнули, что целью их форума являются экономические дискуссии, а не вопросы безопасности», — говорится в материале Fox News. Саммит G20 завершился в Индии 10 сентября. По его итогам была сформирована декларация. В ней закреплены разные мнения относительно конфликта на Украине, однако страны «Большой двадцатки» сошлись на том, что военные действия должны закончится мирными переговорами. В МИД России сообщили, что Западу не удалось превратить саммит в площадку для обсуждения только украинского кризиса. Таким образом страны G20 смогли обсудить все вопросы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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