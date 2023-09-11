Эрдоган предъявил Западу жесткие требования из-за России

Эрдоган призвал Запад выполнить российские условия по зерновой сделке

11 сентября 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган заявил, что российские условия по зерновой сделке очевидны и ясны Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Западные страны должны выполнить российские условия по зерновой сделке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время общения с журналистами после возвращения из Индии. «На данном этапе западным странам необходимо принять меры и выполнить свои обещания. Конечно, Запад также должен выполнить свои обязательства в этом контексте. Здесь идет речь не только про зерно, но и удобрения», — заявил Реджеп Эрдоган, его слова передает государственный телеканал в Турции TRT . Он также напомнил, что РФ готова бесплатно отправить один миллион тонн зерна в страны Африки, которые нуждаются в продовольствии. К тому же Эрдоган заявил, что условия России по зерновой сделке ясны и очевидны. Россия не стала продлевать черноморскую инициативу после 18 июля. Это было связано с тем, что страны Запада не выполняли условия России, отмечал президент страны Владимир Путин. Одно из них касалось подключения Россельхозбанка к SWIFT. После саммита G20 Эрдоган призвал к выполнению зерновой сделки со стороны участников организации, передает RT.

Западные страны должны выполнить российские условия по зерновой сделке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время общения с журналистами после возвращения из Индии. «На данном этапе западным странам необходимо принять меры и выполнить свои обещания. Конечно, Запад также должен выполнить свои обязательства в этом контексте. Здесь идет речь не только про зерно, но и удобрения», — заявил Реджеп Эрдоган, его слова передает государственный телеканал в Турции TRT. Он также напомнил, что РФ готова бесплатно отправить один миллион тонн зерна в страны Африки, которые нуждаются в продовольствии. К тому же Эрдоган заявил, что условия России по зерновой сделке ясны и очевидны. Россия не стала продлевать черноморскую инициативу после 18 июля. Это было связано с тем, что страны Запада не выполняли условия России, отмечал президент страны Владимир Путин. Одно из них касалось подключения Россельхозбанка к SWIFT. После саммита G20 Эрдоган призвал к выполнению зерновой сделки со стороны участников организации, передает RT.