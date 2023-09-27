Le Monde: солдаты ВСУ вынуждены искать инструкции по ведению боя на YouTube

27 сентября 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Инструкции НАТО неприменимы на фронте, написал Жак Фоллору Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены искать инструкции по ведению боевых действий на YouTube, поскольку имели трудности с переводом при обучении в странах НАТО. Об этом пишет корреспондент Жак Фоллору. «Украинские солдаты, отправленные изучать современные боевые приемы в Великобританию, Испанию, Германию или Польшу, теперь чувствуют разочарование. Столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, они иногда находят дополнительную помощь на YouTube», — пишет Фоллору в материале французской газеты Le Monde. По его словам, военнослужащие ВСУ выражают недовольство, поскольку инструкции НАТО неприменимы на фронте. Издание также приводит слова украинского военнослужащего Евгения, он рассказал об обучении в Великобритании в 2022 году. Тогда инструкторы сказали солдатам, что они должны обеспечить собственную безопасность, прежде чем думать о раненых. Однако украинские переводчики поняли эту фразу как: «Если кто-то ранен, убейте его ради собственной безопасности». По словам Евгения, после обучения военные узнавали о новом оружии и тактике на YouTube. Ранее солдаты из ВСУ раскритиковали страны НАТО, которые не смогли их обучить должным образом. Украинский командир 78-го полка сил спецназа ВСУ с позывным «Сулеман» заявил, что если бы он делал то, чему его научили западные военные, он был бы мертв. Бригадный генерал из Нидерландов Мартин Бонн, занимающий пост замглавы учебной миссии ЕС сказал, что нехватка компетентных переводчиков стала главной проблемой для западных инструкторов в обучении украинских солдат, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены искать инструкции по ведению боевых действий на YouTube, поскольку имели трудности с переводом при обучении в странах НАТО. Об этом пишет корреспондент Жак Фоллору. «Украинские солдаты, отправленные изучать современные боевые приемы в Великобританию, Испанию, Германию или Польшу, теперь чувствуют разочарование. Столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, они иногда находят дополнительную помощь на YouTube», — пишет Фоллору в материале французской газеты Le Monde. По его словам, военнослужащие ВСУ выражают недовольство, поскольку инструкции НАТО неприменимы на фронте. Издание также приводит слова украинского военнослужащего Евгения, он рассказал об обучении в Великобритании в 2022 году. Тогда инструкторы сказали солдатам, что они должны обеспечить собственную безопасность, прежде чем думать о раненых. Однако украинские переводчики поняли эту фразу как: «Если кто-то ранен, убейте его ради собственной безопасности». По словам Евгения, после обучения военные узнавали о новом оружии и тактике на YouTube. Ранее солдаты из ВСУ раскритиковали страны НАТО, которые не смогли их обучить должным образом. Украинский командир 78-го полка сил спецназа ВСУ с позывным «Сулеман» заявил, что если бы он делал то, чему его научили западные военные, он был бы мертв. Бригадный генерал из Нидерландов Мартин Бонн, занимающий пост замглавы учебной миссии ЕС сказал, что нехватка компетентных переводчиков стала главной проблемой для западных инструкторов в обучении украинских солдат, передает RT.