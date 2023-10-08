08 октября 2023

«Известия» назвали топ-10 самых подорожавших авто за 2023 год

«Известия»: кроссоверы и внедорожники с пробегом подорожали на треть
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, лада нива, legend
Самым продаваемым автомобилем в этом сегменте стала Lada 4×4/Нива Фото:

В России средняя цена на кроссоверы и внедорожники с пробегом в третьем квартале этого года увеличилась на 30,3%. Цена достигла примерно 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Авито Авто.

«Средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом выросла за третий квартал 2023 года на 30,3% и достигла 1 499 000 рублей. При этом продажи в сегменте выросли за тот же период на 31,5%» — передает сообщение компании газета «Известия».

Самым продаваемым автомобилем в этом сегменте стала Lada 4×4/Нива, на втором месте Chevrolet Niva, далее расположился автомобиль Kia Sportage. Кроме этого в топ-10 самых подорожавших машин за 2023 год вошли Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Hyundai Santa Fe, Nissan Qashqai, BMW X5, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

Ранее в России несмотря на международные санкции в условиях проведения спецоперации выросло число люксовых автомобилей. Таких машин в стране насчитывается уже свыше 19 тысяч.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России средняя цена на кроссоверы и внедорожники с пробегом в третьем квартале этого года увеличилась на 30,3%. Цена достигла примерно 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Авито Авто. «Средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом выросла за третий квартал 2023 года на 30,3% и достигла 1 499 000 рублей. При этом продажи в сегменте выросли за тот же период на 31,5%» — передает сообщение компании газета «Известия». Самым продаваемым автомобилем в этом сегменте стала Lada 4×4/Нива, на втором месте Chevrolet Niva, далее расположился автомобиль Kia Sportage. Кроме этого в топ-10 самых подорожавших машин за 2023 год вошли Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Hyundai Santa Fe, Nissan Qashqai, BMW X5, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Ранее в России несмотря на международные санкции в условиях проведения спецоперации выросло число люксовых автомобилей. Таких машин в стране насчитывается уже свыше 19 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...