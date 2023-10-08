«Известия» назвали топ-10 самых подорожавших авто за 2023 год

В России средняя цена на кроссоверы и внедорожники с пробегом в третьем квартале этого года увеличилась на 30,3%. Цена достигла примерно 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Авито Авто.
«Средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом выросла за третий квартал 2023 года на 30,3% и достигла 1 499 000 рублей. При этом продажи в сегменте выросли за тот же период на 31,5%» — передает сообщение компании газета «Известия».
Самым продаваемым автомобилем в этом сегменте стала Lada 4×4/Нива, на втором месте Chevrolet Niva, далее расположился автомобиль Kia Sportage. Кроме этого в топ-10 самых подорожавших машин за 2023 год вошли Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Hyundai Santa Fe, Nissan Qashqai, BMW X5, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.
Ранее в России несмотря на международные санкции в условиях проведения спецоперации выросло число люксовых автомобилей. Таких машин в стране насчитывается уже свыше 19 тысяч.
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