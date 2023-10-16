РВ: российский боец подорвал себя вместе с боевиком «Азова»* 16 октября 2023 в 11:50 Размер текста - 17 + Российский военный уничтожил одного боевика из нацбатальона, подорвав себя Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военный подорвал себя, уничтожив одного нациста «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Об этом сообщают российские военкоры. «Военные из 3-й штурмовой бригады ВСУ (бывший „Азов“) потребовали от русского воина выйти из окопа и сдаться. Но когда один из военных спустился внутрь, россиянин взорвал себя и убил нациста „Азова“», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Боевики «Азова» вернулись в зону боевых действий на Украине в августе 2023 года. До этого три командира нацбатальона прилетели в Киев из Турции. С ними в самолете летел президент Украины Владимир Зеленский. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России Российский военный подорвал себя, уничтожив одного нациста «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Об этом сообщают российские военкоры. «Военные из 3-й штурмовой бригады ВСУ (бывший „Азов“) потребовали от русского воина выйти из окопа и сдаться. Но когда один из военных спустился внутрь, россиянин взорвал себя и убил нациста „Азова“», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Боевики «Азова» вернулись в зону боевых действий на Украине в августе 2023 года. До этого три командира нацбатальона прилетели в Киев из Турции. С ними в самолете летел президент Украины Владимир Зеленский. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям