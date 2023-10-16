РВ: российский боец подорвал себя вместе с боевиком «Азова»*

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Вооруженные силы Украины. stock, граната, всу, stock, чека
Российский военный уничтожил одного боевика из нацбатальона, подорвав себя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский военный подорвал себя, уничтожив одного нациста «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Об этом сообщают российские военкоры.

«Военные из 3-й штурмовой бригады ВСУ (бывший „Азов“) потребовали от русского воина выйти из окопа и сдаться. Но когда один из военных спустился внутрь, россиянин взорвал себя и убил нациста „Азова“», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Боевики «Азова» вернулись в зону боевых действий на Украине в августе 2023 года. До этого три командира нацбатальона прилетели в Киев из Турции. С ними в самолете летел президент Украины Владимир Зеленский.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

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Российский военный подорвал себя, уничтожив одного нациста «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Об этом сообщают российские военкоры. «Военные из 3-й штурмовой бригады ВСУ (бывший „Азов“) потребовали от русского воина выйти из окопа и сдаться. Но когда один из военных спустился внутрь, россиянин взорвал себя и убил нациста „Азова“», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Боевики «Азова» вернулись в зону боевых действий на Украине в августе 2023 года. До этого три командира нацбатальона прилетели в Киев из Турции. С ними в самолете летел президент Украины Владимир Зеленский. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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