AP: США не хотели передавать ракеты ATACMS Украине в больших количествах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, залп, ракета, бомба, рсзо, Хаймарс, himars, M270, stock, умная, ATACMS, М270
Ракеты ATACMS были переданы ВСУ в небольшом количестве Фото:

США направили на Украину «менее дюжины» тактических ракет ATACMS. Это может свидетельствовать о нежелании Вашингтона отправлять мощное оружие ВСУ. Об этом сообщает американское международное агентство Associated Press.

«Небольшое количество ракет (менее дюжины ATACMS — прим. URA.RU) подчеркивает нежелание США отправлять мощное оружие», — передает AP. Агентство сослалось на несколько осведомленных источников.

Ракеты ATACMS тайно поставили Киеву. Некоторые из этих ракет оснащены запрещенными кассетными боеприпасами.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США направили на Украину «менее дюжины» тактических ракет ATACMS. Это может свидетельствовать о нежелании Вашингтона отправлять мощное оружие ВСУ. Об этом сообщает американское международное агентство Associated Press. «Небольшое количество ракет (менее дюжины ATACMS — прим. URA.RU) подчеркивает нежелание США отправлять мощное оружие», — передает AP. Агентство сослалось на несколько осведомленных источников. Ракеты ATACMS тайно поставили Киеву. Некоторые из этих ракет оснащены запрещенными кассетными боеприпасами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...