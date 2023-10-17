AP: США не хотели передавать ракеты ATACMS Украине в больших количествах

17 октября 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Ракеты ATACMS были переданы ВСУ в небольшом количестве Фото: Министерство обороны Великобритании США направили на Украину «менее дюжины» тактических ракет ATACMS. Это может свидетельствовать о нежелании Вашингтона отправлять мощное оружие ВСУ. Об этом сообщает американское международное агентство Associated Press. «Небольшое количество ракет (менее дюжины ATACMS — прим. URA.RU) подчеркивает нежелание США отправлять мощное оружие», — передает AP . Агентство сослалось на несколько осведомленных источников. Ракеты ATACMS тайно поставили Киеву. Некоторые из этих ракет оснащены запрещенными кассетными боеприпасами.

США направили на Украину «менее дюжины» тактических ракет ATACMS. Это может свидетельствовать о нежелании Вашингтона отправлять мощное оружие ВСУ. Об этом сообщает американское международное агентство Associated Press. «Небольшое количество ракет (менее дюжины ATACMS — прим. URA.RU) подчеркивает нежелание США отправлять мощное оружие», — передает AP. Агентство сослалось на несколько осведомленных источников. Ракеты ATACMS тайно поставили Киеву. Некоторые из этих ракет оснащены запрещенными кассетными боеприпасами.