AP: США не хотели передавать ракеты ATACMS Украине в больших количествах

Ракеты ATACMS были переданы ВСУ в небольшом количестве
США направили на Украину «менее дюжины» тактических ракет ATACMS. Это может свидетельствовать о нежелании Вашингтона отправлять мощное оружие ВСУ. Об этом сообщает американское международное агентство Associated Press.
«Небольшое количество ракет (менее дюжины ATACMS — прим. URA.RU) подчеркивает нежелание США отправлять мощное оружие», — передает
Ракеты ATACMS тайно поставили Киеву. Некоторые из этих ракет оснащены запрещенными кассетными боеприпасами.
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