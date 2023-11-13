Политолог раскрыл, что поможет ВСУ выйти из тупика в зоне СВО

Политолог Журавлев: свержение Зеленского поможет ВСУ выйти из тупика

14 ноября 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Уход с политической арены Украины президента Владимира Зеленского поможет преодолеть тупик на фронте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отставка или свержение президента Украины Владимира Зеленского помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) преодолеть тупиковую ситуацию на фронте. Об этом рассказал политолог Дмитрий Журавлев. «Свержение Зеленского все же более вероятно, потому что отставка Валерия Залужного ситуацию из тупика не выведет. Глава ВСУ не делал никаких политических заявлений, не отказывался от ведения переговоров, потому у него больше возможностей для решения конфликта невоенными методами. Зеленский же не готов менять свою позиции, и это понятно: он слишком далеко зашел», — передает «Лента.ру» слова Журавлева. По мнению Журавлева, с Залужным у Украины больше шансов и в военном плане. Он добавил, что глава ВСУ обладает значительным опытом и знаниями в этом отношении, что может уберечь его от ряда ошибок. Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что в споре президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте, граждане страны верят последнему. По мнению жителей Украины, почти каждый вечер Зеленский призывает общественность продолжать верить в потенциальную победу страны, но для многих эта цель пока кажется недостижимой.

Отставка или свержение президента Украины Владимира Зеленского помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) преодолеть тупиковую ситуацию на фронте. Об этом рассказал политолог Дмитрий Журавлев. «Свержение Зеленского все же более вероятно, потому что отставка Валерия Залужного ситуацию из тупика не выведет. Глава ВСУ не делал никаких политических заявлений, не отказывался от ведения переговоров, потому у него больше возможностей для решения конфликта невоенными методами. Зеленский же не готов менять свою позиции, и это понятно: он слишком далеко зашел», — передает «Лента.ру» слова Журавлева. По мнению Журавлева, с Залужным у Украины больше шансов и в военном плане. Он добавил, что глава ВСУ обладает значительным опытом и знаниями в этом отношении, что может уберечь его от ряда ошибок. Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что в споре президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте, граждане страны верят последнему. По мнению жителей Украины, почти каждый вечер Зеленский призывает общественность продолжать верить в потенциальную победу страны, но для многих эта цель пока кажется недостижимой.