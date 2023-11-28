ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю уйти из Сирии

29 ноября 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

ООН призвала Израиль покинуть Голанские высоты Фото: Официальный сайт президента Украины Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть сирийские Голанские высоты. Об этом следует из резолюции ГА ООН. «Глубоко обеспокоены тем, что Израиль не ушел с сирийских Голанских высот, которые были оккупированы с 1967 года, вопреки соответствующим резолюциям СБ ООН и Генассамблеи», — передает результаты из резолюции РИА Новости. Документ поддержал 91 член Генассамблеи, восемь высказались против, 62 воздержались. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для завершения войны на Ближнем Востоке необходимо дать возможность Палестине создать суверенное государство в границах 1967 года. По словам главы РФ, именно это поможет урегулировать палестино-израильский конфликт.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть сирийские Голанские высоты. Об этом следует из резолюции ГА ООН. «Глубоко обеспокоены тем, что Израиль не ушел с сирийских Голанских высот, которые были оккупированы с 1967 года, вопреки соответствующим резолюциям СБ ООН и Генассамблеи», — передает результаты из резолюции РИА Новости. Документ поддержал 91 член Генассамблеи, восемь высказались против, 62 воздержались. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для завершения войны на Ближнем Востоке необходимо дать возможность Палестине создать суверенное государство в границах 1967 года. По словам главы РФ, именно это поможет урегулировать палестино-израильский конфликт.