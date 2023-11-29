В деле найденного мертвым в Елани срочника появилась новая версия

Стали известны предварительные итоги расследования гибели челябинского срочника Артема Б., чье тело было найдено в воинской части Елани (Центральный военный округ, Свердловская область). Как сообщил URA.RU осведомленный источник, по одной из версий, парень имел нетрадиционную сексуальную ориентацию, что каким-то образом могло послужить предпосылкой к трагедии.
«Якобы в воинской части у него возникла к кому-то симпатия, любовь была неразделенной. Возможно, это могло в какой-то степени повлиять на трагический исход событий», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что, опять же, по одной из версий, по этой причине у молодого человека случился конфликт с отцом, который ранее отбывал наказание в колонии и не разделял пристрастий сына. Якобы глава семейства даже выгнал парня из дома. Ранее о серьезной ссоре с отцом агентству рассказывал и другой собеседник, знакомый с ходом следствия. Хотя один из родственников погибшего утверждал, что разногласий внутри семьи не было.
Корреспондент URA.RU обратился в военное следственное управление СКР по ЦВО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. Ответ на момент публикации не поступил.
Тело солдата было найдено в воинской части Елани 4 ноября. Его обнаружили под окнами здания. Дядя погибшего в соцсетях записал видеообращение с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти племянника.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.