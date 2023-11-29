В деле найденного мертвым в Елани срочника появилась новая версия

29 ноября 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Окончательные выводы о причинах гибели солдата еще не сделаны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стали известны предварительные итоги расследования гибели челябинского срочника Артема Б., чье тело было найдено в воинской части Елани (Центральный военный округ, Свердловская область). Как сообщил URA.RU осведомленный источник, по одной из версий, парень имел нетрадиционную сексуальную ориентацию, что каким-то образом могло послужить предпосылкой к трагедии. «Якобы в воинской части у него возникла к кому-то симпатия, любовь была неразделенной. Возможно, это могло в какой-то степени повлиять на трагический исход событий», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что, опять же, по одной из версий, по этой причине у молодого человека случился конфликт с отцом, который ранее отбывал наказание в колонии и не разделял пристрастий сына. Якобы глава семейства даже выгнал парня из дома. Ранее о серьезной ссоре с отцом агентству рассказывал и другой собеседник, знакомый с ходом следствия. Хотя один из родственников погибшего утверждал, что разногласий внутри семьи не было. Корреспондент URA.RU обратился в военное следственное управление СКР по ЦВО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. Ответ на момент публикации не поступил. Тело солдата было найдено в воинской части Елани 4 ноября. Его обнаружили под окнами здания. Дядя погибшего в соцсетях записал видеообращение с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти племянника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стали известны предварительные итоги расследования гибели челябинского срочника Артема Б., чье тело было найдено в воинской части Елани (Центральный военный округ, Свердловская область). Как сообщил URA.RU осведомленный источник, по одной из версий, парень имел нетрадиционную сексуальную ориентацию, что каким-то образом могло послужить предпосылкой к трагедии. «Якобы в воинской части у него возникла к кому-то симпатия, любовь была неразделенной. Возможно, это могло в какой-то степени повлиять на трагический исход событий», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что, опять же, по одной из версий, по этой причине у молодого человека случился конфликт с отцом, который ранее отбывал наказание в колонии и не разделял пристрастий сына. Якобы глава семейства даже выгнал парня из дома. Ранее о серьезной ссоре с отцом агентству рассказывал и другой собеседник, знакомый с ходом следствия. Хотя один из родственников погибшего утверждал, что разногласий внутри семьи не было. Корреспондент URA.RU обратился в военное следственное управление СКР по ЦВО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. Ответ на момент публикации не поступил. Тело солдата было найдено в воинской части Елани 4 ноября. Его обнаружили под окнами здания. Дядя погибшего в соцсетях записал видеообращение с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти племянника.