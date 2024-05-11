СК вручит награды за спасение людей из тонувшего автобуса в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые помогали в спасении пассажиров из автобуса Фото:
новость из сюжета
Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Все, кто спасал пострадавших после падения автобуса в реки в Санкт-Петерубрге, должны быть награждены. Такое поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Председатель СК России поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, спасавших людей при падении автобуса в воду в Санкт-Петербурге», — сообщает СК в своем telegram-канале. Там отметили, что очевидцы без раздумий бросились помогать пассажирам выбраться на поверхность.

Новость по теме
Главное за ночь о ЧП с утонувшим автобусом в Петербурге: новые жертвы и награды за спасение

Автобус упал в воду 10 мая. Есть несколько версий, сколько человек было внутри. РИА Новости со ссылкой на источник говорит о 15, а «Фонтанка» о восьми. Новые кадры аварии — в материале URA.RU. Водитель автобуса задержан. Идет выяснение всех обстоятельств. Машина до аварии проходила технический осмотр, проблем не было выявлено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все, кто спасал пострадавших после падения автобуса в реки в Санкт-Петерубрге, должны быть награждены. Такое поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Председатель СК России поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, спасавших людей при падении автобуса в воду в Санкт-Петербурге», — сообщает СК в своем telegram-канале. Там отметили, что очевидцы без раздумий бросились помогать пассажирам выбраться на поверхность. Автобус упал в воду 10 мая. Есть несколько версий, сколько человек было внутри. РИА Новости со ссылкой на источник говорит о 15, а «Фонтанка» о восьми. Новые кадры аварии — в материале URA.RU. Водитель автобуса задержан. Идет выяснение всех обстоятельств. Машина до аварии проходила технический осмотр, проблем не было выявлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...