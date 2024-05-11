СК вручит награды за спасение людей из тонувшего автобуса в Петербурге

Все, кто спасал пострадавших после падения автобуса в реки в Санкт-Петерубрге, должны быть награждены. Такое поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Председатель СК России поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, спасавших людей при падении автобуса в воду в Санкт-Петербурге», — сообщает СК в своем telegram-канале. Там отметили, что очевидцы без раздумий бросились помогать пассажирам выбраться на поверхность.
Автобус упал в воду 10 мая. Есть несколько версий, сколько человек было внутри. РИА Новости со ссылкой на источник говорит о 15, а «Фонтанка» о восьми. Новые кадры аварии — в материале URA.RU. Водитель автобуса задержан. Идет выяснение всех обстоятельств. Машина до аварии проходила технический осмотр, проблем не было выявлено.
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Все, кто спасал пострадавших после падения автобуса в реки в Санкт-Петерубрге, должны быть награждены. Такое поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Председатель СК России поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, спасавших людей при падении автобуса в воду в Санкт-Петербурге», — сообщает СК в своем telegram-канале. Там отметили, что очевидцы без раздумий бросились помогать пассажирам выбраться на поверхность. Автобус упал в воду 10 мая. Есть несколько версий, сколько человек было внутри. РИА Новости со ссылкой на источник говорит о 15, а «Фонтанка» о восьми. Новые кадры аварии — в материале URA.RU. Водитель автобуса задержан. Идет выяснение всех обстоятельств. Машина до аварии проходила технический осмотр, проблем не было выявлено.