Shot: солиста дуэта HammAli & Navai разыскивают приставы

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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, пристав, фссп, судебный пристав
Солиста HamAli & Navai разыскивают из-за долга в два миллиона Фото:

Солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова разыскивают приставы из-за долга в два миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Наваи Бакирова разыскивает приставы из-за долгов его фирмы в два с лишним миллионами рублей, такую сумму задолжала компания музыканта ООО „Скар Трейдинг“», — говорится в публикации. Сообщается, что Бакиров стал ее совладельцем два года назад, но дела у фирмы не пошли.

В прошлом году компания потерпела 617 тысяч убытков и обрела множество долгов, часть из которых административные штрафы. Также 700 тысяч рублей компания должна в Департаменте мировых судей за долго по госпошлинам.

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Солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова разыскивают приставы из-за долга в два миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Наваи Бакирова разыскивает приставы из-за долгов его фирмы в два с лишним миллионами рублей, такую сумму задолжала компания музыканта ООО „Скар Трейдинг“», — говорится в публикации. Сообщается, что Бакиров стал ее совладельцем два года назад, но дела у фирмы не пошли. В прошлом году компания потерпела 617 тысяч убытков и обрела множество долгов, часть из которых административные штрафы. Также 700 тысяч рублей компания должна в Департаменте мировых судей за долго по госпошлинам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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