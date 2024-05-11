Развлечения Знаменитости Shot: солиста дуэта HammAli & Navai разыскивают приставы 11 мая 2024 в 13:03 Размер текста - 17 + Солиста HamAli & Navai разыскивают из-за долга в два миллиона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова разыскивают приставы из-за долга в два миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Наваи Бакирова разыскивает приставы из-за долгов его фирмы в два с лишним миллионами рублей, такую сумму задолжала компания музыканта ООО „Скар Трейдинг“», — говорится в публикации. Сообщается, что Бакиров стал ее совладельцем два года назад, но дела у фирмы не пошли. В прошлом году компания потерпела 617 тысяч убытков и обрела множество долгов, часть из которых административные штрафы. Также 700 тысяч рублей компания должна в Департаменте мировых судей за долго по госпошлинам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова разыскивают приставы из-за долга в два миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Наваи Бакирова разыскивает приставы из-за долгов его фирмы в два с лишним миллионами рублей, такую сумму задолжала компания музыканта ООО „Скар Трейдинг“», — говорится в публикации. Сообщается, что Бакиров стал ее совладельцем два года назад, но дела у фирмы не пошли. В прошлом году компания потерпела 617 тысяч убытков и обрела множество долгов, часть из которых административные штрафы. Также 700 тысяч рублей компания должна в Департаменте мировых судей за долго по госпошлинам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям