Shot: солиста дуэта HammAli & Navai разыскивают приставы

Солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова разыскивают приставы из-за долга в два миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Наваи Бакирова разыскивает приставы из-за долгов его фирмы в два с лишним миллионами рублей, такую сумму задолжала компания музыканта ООО „Скар Трейдинг“», — говорится в публикации. Сообщается, что Бакиров стал ее совладельцем два года назад, но дела у фирмы не пошли.
В прошлом году компания потерпела 617 тысяч убытков и обрела множество долгов, часть из которых административные штрафы. Также 700 тысяч рублей компания должна в Департаменте мировых судей за долго по госпошлинам.
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