Цены на яйца на краснодарском рынке снизились после обращения к Путину

15 декабря 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

В Краснодаре снизились цены на яйца Фото: Илья Московец © URA.RU На местном рынке Краснодара снизилась стоимость яиц и крылышек. Об этом рассказала жительница города Ирина Акопова. Она также уточнила, что это произошло после ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину в рамках прямой линии. «Люди звонят и говорят у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня. Так, на рынке в Пашкове (микрорайон Краснодара — прим. URA.RU) десяток яиц стоил 220 рублей, а теперь — 180 рублей», — рассказала Акопова журналистам РИА Новости. На прямой линии с президентам женщина задала вопрос Путину про стоимость цен на куриные яйца и мясо птицы. По словам собеседницы, к ней обратились власти Карасунского округа Краснодара и прокурор. Они предложили ей вместе пройтись по магазинам и посмотреть цены на продукты. Президент России 14 декабря провел традиционную прямую линию, на которой ответил на интересующие вопросы граждан. Во время общения с жителями страны Путину поступил вопрос от жительницы Краснодара. Владимир Путин принес свои извинения за сложившуюся ситуацию с яйцами и заявил, что это был сбой в работе правительства. Он также сообщил, что ситуация будет исправлена.

На местном рынке Краснодара снизилась стоимость яиц и крылышек. Об этом рассказала жительница города Ирина Акопова. Она также уточнила, что это произошло после ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину в рамках прямой линии. «Люди звонят и говорят у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня. Так, на рынке в Пашкове (микрорайон Краснодара — прим. URA.RU) десяток яиц стоил 220 рублей, а теперь — 180 рублей», — рассказала Акопова журналистам РИА Новости. На прямой линии с президентам женщина задала вопрос Путину про стоимость цен на куриные яйца и мясо птицы. По словам собеседницы, к ней обратились власти Карасунского округа Краснодара и прокурор. Они предложили ей вместе пройтись по магазинам и посмотреть цены на продукты. Президент России 14 декабря провел традиционную прямую линию, на которой ответил на интересующие вопросы граждан. Во время общения с жителями страны Путину поступил вопрос от жительницы Краснодара. Владимир Путин принес свои извинения за сложившуюся ситуацию с яйцами и заявил, что это был сбой в работе правительства. Он также сообщил, что ситуация будет исправлена.