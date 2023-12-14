14 декабря 2023

Цены на яйца на краснодарском рынке снизились после обращения к Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Екатеринбург, яйца, ценники, витрина, десяток, кассета яиц
В Краснодаре снизились цены на яйца Фото:

На местном рынке Краснодара снизилась стоимость яиц и крылышек. Об этом рассказала жительница города Ирина Акопова. Она также уточнила, что это произошло после ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину в рамках прямой линии.

«Люди звонят и говорят у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня. Так, на рынке в Пашкове (микрорайон Краснодара — прим. URA.RU) десяток яиц стоил 220 рублей, а теперь — 180 рублей», — рассказала Акопова журналистам РИА Новости. На прямой линии с президентам женщина задала вопрос Путину про стоимость цен на куриные яйца и мясо птицы.

По словам собеседницы, к ней обратились власти Карасунского округа Краснодара и прокурор. Они предложили ей вместе пройтись по магазинам и посмотреть цены на продукты.

Президент России 14 декабря провел традиционную прямую линию, на которой ответил на интересующие вопросы граждан. Во время общения с жителями страны Путину поступил вопрос от жительницы Краснодара. Владимир Путин принес свои извинения за сложившуюся ситуацию с яйцами и заявил, что это был сбой в работе правительства. Он также сообщил, что ситуация будет исправлена.

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На местном рынке Краснодара снизилась стоимость яиц и крылышек. Об этом рассказала жительница города Ирина Акопова. Она также уточнила, что это произошло после ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину в рамках прямой линии. «Люди звонят и говорят у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня. Так, на рынке в Пашкове (микрорайон Краснодара — прим. URA.RU) десяток яиц стоил 220 рублей, а теперь — 180 рублей», — рассказала Акопова журналистам РИА Новости. На прямой линии с президентам женщина задала вопрос Путину про стоимость цен на куриные яйца и мясо птицы. По словам собеседницы, к ней обратились власти Карасунского округа Краснодара и прокурор. Они предложили ей вместе пройтись по магазинам и посмотреть цены на продукты. Президент России 14 декабря провел традиционную прямую линию, на которой ответил на интересующие вопросы граждан. Во время общения с жителями страны Путину поступил вопрос от жительницы Краснодара. Владимир Путин принес свои извинения за сложившуюся ситуацию с яйцами и заявил, что это был сбой в работе правительства. Он также сообщил, что ситуация будет исправлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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