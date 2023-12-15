Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США

Песков: Путин будет работать с Байденом, если тот будет осторожен с РФ
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
По словам Пескова, Путин будет работать с Байденом, если тот поймет, что с РФ нужно быть осторожным Фото:
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Президент РФ Владимир Путин будет готов работать с президентом США Джо Байденом при одном условии. Оно заключается в понимании того, что с Россией нужно быть осторожным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает NBC.

«Путин готов работать с любым, кто поймет, что теперь нужно быть более осторожными с Россией и учитывать ее озабоченности», — передает телекомпания слова Пескова. Это касается и нынешнего президента США Джо Байдена.

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Президент РФ Владимир Путин будет готов работать с президентом США Джо Байденом при одном условии. Оно заключается в понимании того, что с Россией нужно быть осторожным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает NBC. «Путин готов работать с любым, кто поймет, что теперь нужно быть более осторожными с Россией и учитывать ее озабоченности», — передает телекомпания слова Пескова. Это касается и нынешнего президента США Джо Байдена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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