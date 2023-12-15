Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США

По словам Пескова, Путин будет работать с Байденом, если тот поймет, что с РФ нужно быть осторожным
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин будет готов работать с президентом США Джо Байденом при одном условии. Оно заключается в понимании того, что с Россией нужно быть осторожным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает NBC.
«Путин готов работать с любым, кто поймет, что теперь нужно быть более осторожными с Россией и учитывать ее озабоченности», — передает
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.