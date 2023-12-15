Песков назвал условие, при котором Путин готов работать с президентом США

Песков: Путин будет работать с Байденом, если тот будет осторожен с РФ

По словам Пескова, Путин будет работать с Байденом, если тот поймет, что с РФ нужно быть осторожным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин будет готов работать с президентом США Джо Байденом при одном условии. Оно заключается в понимании того, что с Россией нужно быть осторожным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает NBC.