Россия запретит США поставлять птицу в Казахстан через свою территорию

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Птицефабрика. Магнитогорск, птицефабрика, курицы, клетки, птицеводство
Россия хочет ограничить транзит всей птицеводческой продукции из США в Казахстан Фото:

Россельхознадзор планирует ограничить транзит по территории России в Казахстан птицеводческой продукции из США. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США», — сообщил источник РИА Новости. Он добавил, что такое решение рассматривается для защиты РФ и Казахстана от гриппа птиц, так как в США сейчас нестабильная ситуация с таким заболеванием.

В октябре газета Guardian сообщала, что Штатам может грозить эпидемия высокопатогенного птичьего гриппа, после того как миллионы водоплавающих птиц прилетели в Калифорнию в рамках осенней миграции. На протяжении всего года вирус стремительно распространялся по всей стране.

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Россельхознадзор планирует ограничить транзит по территории России в Казахстан птицеводческой продукции из США. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США», — сообщил источник РИА Новости. Он добавил, что такое решение рассматривается для защиты РФ и Казахстана от гриппа птиц, так как в США сейчас нестабильная ситуация с таким заболеванием. В октябре газета Guardian сообщала, что Штатам может грозить эпидемия высокопатогенного птичьего гриппа, после того как миллионы водоплавающих птиц прилетели в Калифорнию в рамках осенней миграции. На протяжении всего года вирус стремительно распространялся по всей стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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