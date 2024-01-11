Пленный рассказал о полях на фронте, усыпанных телами украинцев

Поля на фронте усыпаны телами военных Украины. В Запорожье командование ВСУ не эвакуирует их, чтобы не выплачивать компенсацию семьям погибших. Об этом сообщил украинский военнопленный Роман Калиниченко.
«Идешь по полю боя, и я русского [погибшего] солдата ни одного не видел. <…> Наших — полно. Валяются», — передает РИА Новости слова Калиниченко. Тела военных лежат даже в блиндажах и окопах. Они разлагаются, но никто их не убирает. Командование не эвакуирует погибших на запорожском направлении, чтобы не выплачивать компенсацию родственникам.
Солдат добавил, что в рядах ВСУ наблюдаются огромные потери. В начале года в его подразделении было 70 человек, а менее чем через неделю осталось только 22 человека.
Ранее Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными заявил, что страна вернула 94 тела своих погибших солдат. В передаче были задействованы несколько украинских ведомств.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.