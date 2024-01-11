Пленный рассказал о полях на фронте, усыпанных телами украинцев

Пленный Калиниченко: тела украинских военных лежат в окопах и блиндажах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волноваха после освобождения. ДНР, Волноваха, армия, военные, трофеи, днр, шеврон, трезубец, всу, волноваха, z войска, армия украины
Тела военных Украины лежат в окопах и блиндажах, их не эвакуируют Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поля на фронте усыпаны телами военных Украины. В Запорожье командование ВСУ не эвакуирует их, чтобы не выплачивать компенсацию семьям погибших. Об этом сообщил украинский военнопленный Роман Калиниченко.

«Идешь по полю боя, и я русского [погибшего] солдата ни одного не видел. <…> Наших — полно. Валяются», — передает РИА Новости слова Калиниченко. Тела военных лежат даже в блиндажах и окопах. Они разлагаются, но никто их не убирает. Командование не эвакуирует погибших на запорожском направлении, чтобы не выплачивать компенсацию родственникам.

Солдат добавил, что в рядах ВСУ наблюдаются огромные потери. В начале года в его подразделении было 70 человек, а менее чем через неделю осталось только 22 человека.

Ранее Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными заявил, что страна вернула 94 тела своих погибших солдат. В передаче были задействованы несколько украинских ведомств.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поля на фронте усыпаны телами военных Украины. В Запорожье командование ВСУ не эвакуирует их, чтобы не выплачивать компенсацию семьям погибших. Об этом сообщил украинский военнопленный Роман Калиниченко. «Идешь по полю боя, и я русского [погибшего] солдата ни одного не видел. <…> Наших — полно. Валяются», — передает РИА Новости слова Калиниченко. Тела военных лежат даже в блиндажах и окопах. Они разлагаются, но никто их не убирает. Командование не эвакуирует погибших на запорожском направлении, чтобы не выплачивать компенсацию родственникам. Солдат добавил, что в рядах ВСУ наблюдаются огромные потери. В начале года в его подразделении было 70 человек, а менее чем через неделю осталось только 22 человека. Ранее Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными заявил, что страна вернула 94 тела своих погибших солдат. В передаче были задействованы несколько украинских ведомств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...