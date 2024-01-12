В МИД озвучили позицию России по противостоянию США и хуситов

Захарова: Россия решительно осуждает удары по Йемену
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
По словам Захаровой, позиция США в СБ ООН по Красному морю была предлогом для эскалации Фото:
новость из сюжета
Военная операция США и Великобритании против хуситов

Россия осуждает позицию Соединенных Штатов по Красному морю, а также удары по объектам в Йемене. Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, заявления представителей США в Совете Безопасности ООН были лишь предлогом для ухудшения ситуации.

«Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников», — заявила Захаров в ходе брифинга. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Она добавила, что позиция Штатов в СБ ООН по Красному морю была предлогом для эскалации конфликта.

Кроме того, спикер МИД РФ отметила, что страна призывает международное сообщество осудить военную операцию Соединенных Штатов и Великобритании и не допустить эскалацию конфликта. По словам Захаровой, эта ситуация несет прямую угрозу безопасности и миру.

Ранее Великобритания и США начали военную операцию против хуситов. В ней участвуют также Нидерланды, Австралия и Канада. Коалиция нанесла авиационные удары по провинциям и международному аэропорту Саны, а также территориям Саада, Эль-Ходейда и Дамара. Операция была начата в ответ на обстрелы судов в Красном море со стороны йеменских хуситов.

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Россия осуждает позицию Соединенных Штатов по Красному морю, а также удары по объектам в Йемене. Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, заявления представителей США в Совете Безопасности ООН были лишь предлогом для ухудшения ситуации. «Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников», — заявила Захаров в ходе брифинга. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Она добавила, что позиция Штатов в СБ ООН по Красному морю была предлогом для эскалации конфликта. Кроме того, спикер МИД РФ отметила, что страна призывает международное сообщество осудить военную операцию Соединенных Штатов и Великобритании и не допустить эскалацию конфликта. По словам Захаровой, эта ситуация несет прямую угрозу безопасности и миру. Ранее Великобритания и США начали военную операцию против хуситов. В ней участвуют также Нидерланды, Австралия и Канада. Коалиция нанесла авиационные удары по провинциям и международному аэропорту Саны, а также территориям Саада, Эль-Ходейда и Дамара. Операция была начата в ответ на обстрелы судов в Красном море со стороны йеменских хуситов.
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