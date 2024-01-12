В МИД озвучили позицию России по противостоянию США и хуситов

Россия осуждает позицию Соединенных Штатов по Красному морю, а также удары по объектам в Йемене. Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, заявления представителей США в Совете Безопасности ООН были лишь предлогом для ухудшения ситуации.
«Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников», — заявила Захаров в ходе брифинга. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Она добавила, что позиция Штатов в СБ ООН по Красному морю была предлогом для эскалации конфликта.
Кроме того, спикер МИД РФ отметила, что страна призывает международное сообщество осудить военную операцию Соединенных Штатов и Великобритании и не допустить эскалацию конфликта. По словам Захаровой, эта ситуация несет прямую угрозу безопасности и миру.
Ранее Великобритания и США начали военную операцию против хуситов. В ней участвуют также Нидерланды, Австралия и Канада. Коалиция нанесла авиационные удары по провинциям и международному аэропорту Саны, а также территориям Саада, Эль-Ходейда и Дамара. Операция была начата в ответ на обстрелы судов в Красном море со стороны йеменских хуситов.
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