Развлечения Спорт Федерация киберспорта приостановила членство РФ после жалобы Украины 19 января 2024 в 02:07 Размер текста - 17 + Российскую команду дисквалифицировали по национальному признаку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международная федерация киберспорта (IESF) временно остановила членство Федерации компьютерного спорта России (RESF) в организации после жалобы Украины. Об этом говорится в публикации на сайте IESF. «После тщательного рассмотрения фактов правление IESF провело тайное голосование. Принято решение приостановить репутацию RESF», — говорится в официальном заявлении IESF . В Международной федерации киберспорта заявили, что в соответствии с международными правилами позволят российским игрокам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Приостановка членства для команды РФ будет действовать до Генеральной Ассамблеи, где члены IESF примут решение о полной приостановке деятельности RESF или восстановлении членства спортсменов РФ в организации. Международный олимпийский комитет (МОК) может провести первые киберспортивные олимпийские игры в 2026 году. По информации RT, этот киберспортивный турнир может пройти в Японии. Международная федерация киберспорта (IESF) временно остановила членство Федерации компьютерного спорта России (RESF) в организации после жалобы Украины. Об этом говорится в публикации на сайте IESF. «После тщательного рассмотрения фактов правление IESF провело тайное голосование. Принято решение приостановить репутацию RESF», — говорится в официальном заявлении IESF. В Международной федерации киберспорта заявили, что в соответствии с международными правилами позволят российским игрокам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Приостановка членства для команды РФ будет действовать до Генеральной Ассамблеи, где члены IESF примут решение о полной приостановке деятельности RESF или восстановлении членства спортсменов РФ в организации. Международный олимпийский комитет (МОК) может провести первые киберспортивные олимпийские игры в 2026 году. По информации RT, этот киберспортивный турнир может пройти в Японии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям