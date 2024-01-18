18 января 2024

Федерация киберспорта приостановила членство РФ после жалобы Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург , рпг, компьютерные игры, rpg, киберспортсмен, геймеры, шутер, компьютеры, киберспорт, стрелялка
Российскую команду дисквалифицировали по национальному признаку Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Международная федерация киберспорта (IESF) временно остановила членство Федерации компьютерного спорта России (RESF) в организации после жалобы Украины. Об этом говорится в публикации на сайте IESF.

«После тщательного рассмотрения фактов правление IESF провело тайное голосование. Принято решение приостановить репутацию RESF», — говорится в официальном заявлении IESF.

В Международной федерации киберспорта заявили, что в соответствии с международными правилами позволят российским игрокам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Приостановка членства для команды РФ будет действовать до Генеральной Ассамблеи, где члены IESF примут решение о полной приостановке деятельности RESF или восстановлении членства спортсменов РФ в организации.

Международный олимпийский комитет (МОК) может провести первые киберспортивные олимпийские игры в 2026 году. По информации RT, этот киберспортивный турнир может пройти в Японии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международная федерация киберспорта (IESF) временно остановила членство Федерации компьютерного спорта России (RESF) в организации после жалобы Украины. Об этом говорится в публикации на сайте IESF. «После тщательного рассмотрения фактов правление IESF провело тайное голосование. Принято решение приостановить репутацию RESF», — говорится в официальном заявлении IESF. В Международной федерации киберспорта заявили, что в соответствии с международными правилами позволят российским игрокам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Приостановка членства для команды РФ будет действовать до Генеральной Ассамблеи, где члены IESF примут решение о полной приостановке деятельности RESF или восстановлении членства спортсменов РФ в организации. Международный олимпийский комитет (МОК) может провести первые киберспортивные олимпийские игры в 2026 году. По информации RT, этот киберспортивный турнир может пройти в Японии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...