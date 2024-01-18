Федерация киберспорта приостановила членство РФ после жалобы Украины

Международная федерация киберспорта (IESF) временно остановила членство Федерации компьютерного спорта России (RESF) в организации после жалобы Украины. Об этом говорится в публикации на сайте IESF.
«После тщательного рассмотрения фактов правление IESF провело тайное голосование. Принято решение приостановить репутацию RESF», — говорится в официальном заявлении
В Международной федерации киберспорта заявили, что в соответствии с международными правилами позволят российским игрокам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Приостановка членства для команды РФ будет действовать до Генеральной Ассамблеи, где члены IESF примут решение о полной приостановке деятельности RESF или восстановлении членства спортсменов РФ в организации.
Международный олимпийский комитет (МОК) может провести первые киберспортивные олимпийские игры в 2026 году. По информации RT, этот киберспортивный турнир может пройти в Японии.
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