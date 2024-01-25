Мошенники украли «голос» Блиновской, чтобы обманывать ее семью

Мошенники сгенерировали голос блогерши Елены Блиновской. Его они использовали, чтобы выманить деньги у родных и знакомых.
«Злоумышленники сгенерировали биометрию блогерши, звонят на номера друзей и родственников и просят перечислить крупную сумму на карту», — сообщил telegram-канал Mash, ссылаясь на адвоката блогерши. Там добавили, что одной из жертв мошенников мог стать отец Блиновской, но он не поверил в звонок.
Ранее адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова заявила, что мошенники взломали telegram-канал блогерши. Она утверждала, что следователи запретили Блиновской пользоваться телефоном, однако взломщики проникают в канал и начинают вести там активную деятельность. Сальникова добавила, что мошенникам даже удается отправлять аудиосообщения якобы с голосом блогерши.
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