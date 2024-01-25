Мошенники украли «голос» Блиновской, чтобы обманывать ее семью

25 января 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Мошенники обманывают близких Елены Блиновской с помощью телефонных звонков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Мошенники сгенерировали голос блогерши Елены Блиновской. Его они использовали, чтобы выманить деньги у родных и знакомых. «Злоумышленники сгенерировали биометрию блогерши, звонят на номера друзей и родственников и просят перечислить крупную сумму на карту», — сообщил telegram-канал Mash, ссылаясь на адвоката блогерши. Там добавили, что одной из жертв мошенников мог стать отец Блиновской, но он не поверил в звонок. Ранее адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова заявила, что мошенники взломали telegram-канал блогерши. Она утверждала, что следователи запретили Блиновской пользоваться телефоном, однако взломщики проникают в канал и начинают вести там активную деятельность. Сальникова добавила, что мошенникам даже удается отправлять аудиосообщения якобы с голосом блогерши.

Мошенники сгенерировали голос блогерши Елены Блиновской. Его они использовали, чтобы выманить деньги у родных и знакомых. «Злоумышленники сгенерировали биометрию блогерши, звонят на номера друзей и родственников и просят перечислить крупную сумму на карту», — сообщил telegram-канал Mash, ссылаясь на адвоката блогерши. Там добавили, что одной из жертв мошенников мог стать отец Блиновской, но он не поверил в звонок. Ранее адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова заявила, что мошенники взломали telegram-канал блогерши. Она утверждала, что следователи запретили Блиновской пользоваться телефоном, однако взломщики проникают в канал и начинают вести там активную деятельность. Сальникова добавила, что мошенникам даже удается отправлять аудиосообщения якобы с голосом блогерши.