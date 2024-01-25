Мошенники украли «голос» Блиновской, чтобы обманывать ее семью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смартфонs iPhone 11. Иллюстрации. Екатеринбург, телефон, смартфон, айфон, iphone, apple, айфон11, iphone11
Мошенники обманывают близких Елены Блиновской с помощью телефонных звонков Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Мошенники сгенерировали голос блогерши Елены Блиновской. Его они использовали, чтобы выманить деньги у родных и знакомых.

«Злоумышленники сгенерировали биометрию блогерши, звонят на номера друзей и родственников и просят перечислить крупную сумму на карту», — сообщил telegram-канал Mash, ссылаясь на адвоката блогерши. Там добавили, что одной из жертв мошенников мог стать отец Блиновской, но он не поверил в звонок.

Ранее адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова заявила, что мошенники взломали telegram-канал блогерши. Она утверждала, что следователи запретили Блиновской пользоваться телефоном, однако взломщики проникают в канал и начинают вести там активную деятельность. Сальникова добавила, что мошенникам даже удается отправлять аудиосообщения якобы с голосом блогерши.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники сгенерировали голос блогерши Елены Блиновской. Его они использовали, чтобы выманить деньги у родных и знакомых. «Злоумышленники сгенерировали биометрию блогерши, звонят на номера друзей и родственников и просят перечислить крупную сумму на карту», — сообщил telegram-канал Mash, ссылаясь на адвоката блогерши. Там добавили, что одной из жертв мошенников мог стать отец Блиновской, но он не поверил в звонок. Ранее адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова заявила, что мошенники взломали telegram-канал блогерши. Она утверждала, что следователи запретили Блиновской пользоваться телефоном, однако взломщики проникают в канал и начинают вести там активную деятельность. Сальникова добавила, что мошенникам даже удается отправлять аудиосообщения якобы с голосом блогерши.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...