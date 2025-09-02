Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
«Мы все ещё чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость», — заявил Стубб в интервью изданию Economist. Президент Финляндии прокомментировал события Второй мировой войны, в частности, исход советско-финского конфликта, который завершился подписанием Московского перемирия 19 сентября 1944 года.
Советско-финская война 1941–1944 годов, также известная как «Продолжение войны», завершилась Московским перемирием между СССР, Великобританией и Финляндией. Согласно условиям соглашения, Финляндия уступила Советскому Союзу около 10% своей территории, включая Карельский перешеек с городом Выборг, часть побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, а также полуострова Рыбачий и Средний. Кроме того, Финляндия обязалась не участвовать в коалициях, враждебных СССР, а линия границы была отодвинута от Ленинграда на 120–130 километров.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала заявление финского президента. Она напомнила, что Финляндия воевала против СССР на стороне нацистской Германии, участвовала в блокаде Ленинграда и создании концлагерей на оккупированных советских территориях. Захарова подчеркнула, что перемирие было подписано Финляндией под давлением Красной армии, которая на тот момент одерживала победы на фронтах Второй мировой войны.
