Эксперт объяснил, когда лучше всего летать в Китай

Осень станет «высоким сезоном» для туризма в Китай из-за введения безвиза
Введение безвизового режима для россиян с 15 сентября 2025 года значительно увеличит турпоток в Китай, особенно осенью, которая считается «высоким сезоном» для поездок. Такое мнение высказал эксперт по туризму Александр Преображенский.

«Осень для поездок в Китай — синоним „высокого сезона“. Прекрасная погода, время фестивалей и бархатный сезон на морских курортах без летней жары», — отметил Преображенский в беседе с РИА Новости.

Решение Пекина о безвизовом въезде для россиян на 30 дней было анонсировано официальным представителем МИД КНР. Эксперт также напомнил, что китайские аэропорты удобны для пересадок в страны Юго-Восточной Азии.

Введение безвизового режима между Россией и Китаем способно увеличить турпоток в Китай на 30-40%. В этом также убежден вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

