Mash: Валерий Меладзе рискует отдать часть денег ВСУ

Шоу Меладзе в Европе организует Best Events Europe, которая связана с проукраинцами, пишет Mash
Шоу Меладзе в Европе организует Best Events Europe, которая связана с проукраинцами, пишет Mash

Часть гонорара певца Валерия Меладзе за его предстоящий европейский тур может быть перечислена в ВСУ — сам артист об этом не осведомлен. Как выяснилось, организацией концертов и продажей билетов на его выступления занимаются проукраинские структуры. Об этом сообщил telegram-канал Mash, отметив, что тур приурочен к 30-летию творческой деятельности артиста и его 60-летнему юбилею.

«Валерий Меладзе задонатит ВСУ часть гонорара за тур, сам того не зная. Оказалось, что за билеты и организацию его концертов в Европе отвечают проукраинцы», — передает telegram-канал. Отмечается, что указанные люди тщательно скрывают, что финансируют армию Украины. 

Согласно информации telegram-канала Mash, европейские шоу Меладзе курирует компания Best Events Europe. При этом ни в символике, ни в языке на афишах и на в самих турах не используется украинская речь. В качестве пользовательского соглашения фирма предоставляет договор, в котором фигурирует компания Bravo Eventos SL, зарегистрированная в испанской Малаге. Руководит ею Владимир Брумберг, ранее занимавшийся организацией мероприятий для русскоязычной публики. После начала спецоперации он начал продвигать украинских исполнителей через вторую структуру — Bravo Vip. Среди артистов, с которыми работает Брумберг, — коллектив «Океан Эльзы» и певец Монатик (настоящее имя — Дмитрий Монатик).

Владимир Брумберг удалил из своих соцсетей весь контент, связанный с РФ, и теперь ведет свои аккаунты исключительно на украинском языке. При этом компании Bravo Events SL и Bravo Vip используют те же документы и информацию для покупателей билетов, что и Best Events Europe (формально не связанная с Bravo Events). Последняя специализируется на организации туров для эмигрировавших артистов и тех, кто из них признан иноагентом в России.

При этом отмечается, что билеты на осенние выступления Меладзе в США продает компания Show Impulse под управлением Владимира Буховского. Организация ранее разрабатывала благотворительные мероприятия в Штатах, собирая на них средства для ВСУ, включая финансирование протезирования и помощь военным. Через эту компанию также реализуются билеты на выступления украинских артистов, а также эмигрировавших исполнителей и иностранных агентов.

Ранее сотрудниками ФСБ был задержан житель ДНР по подозрению в финансировании украинской армии. В пресс-службе Управления региональной службы сообщили, что задержанный совершал переводы на электронные банковские счета, которые и использовали для перевода средств в Киев. 

