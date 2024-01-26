Развлечения Спорт Даниил Медведев вышел в финал Australian Open 26 января 2024 в 18:11 Размер текста - 17 + Теннисист Даниил Медведев вышел в финал австралийского турнира, обыграв немца Фото: EPA/ТАСС Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open (Открытый чемпионат Австралии по теннису). Он обыграл своего немецкого соперника Александра Зверева. Даниил Медведев обыграл Александра Зверева и вышел в финал Australian Open», — передает Sport24. Матч продлился 4 часа 19 минут. Australian Open — один из четырех турниров Большого шлема. В настоящий момент он проходит в австралийском городе Мельбурн. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open (Открытый чемпионат Австралии по теннису). Он обыграл своего немецкого соперника Александра Зверева. Даниил Медведев обыграл Александра Зверева и вышел в финал Australian Open», — передает Sport24. Матч продлился 4 часа 19 минут. Australian Open — один из четырех турниров Большого шлема. В настоящий момент он проходит в австралийском городе Мельбурн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям