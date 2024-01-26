Теннисист Даниил Медведев вышел в финал австралийского турнира, обыграв немца
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open (Открытый чемпионат Австралии по теннису). Он обыграл своего немецкого соперника Александра Зверева.
Даниил Медведев обыграл Александра Зверева и вышел в финал Australian Open», — передает
Australian Open — один из четырех турниров Большого шлема. В настоящий момент он проходит в австралийском городе Мельбурн.
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