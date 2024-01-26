Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

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Теннисист Даниил Медведев вышел в финал австралийского турнира, обыграв немца Фото:

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open (Открытый чемпионат Австралии по теннису). Он обыграл своего немецкого соперника Александра Зверева.

Даниил Медведев обыграл Александра Зверева и вышел в финал Australian Open», — передает Sport24. Матч продлился 4 часа 19 минут.

Australian Open — один из четырех турниров Большого шлема. В настоящий момент он проходит в австралийском городе Мельбурн.

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open (Открытый чемпионат Австралии по теннису). Он обыграл своего немецкого соперника Александра Зверева. Даниил Медведев обыграл Александра Зверева и вышел в финал Australian Open», — передает Sport24. Матч продлился 4 часа 19 минут. Australian Open — один из четырех турниров Большого шлема. В настоящий момент он проходит в австралийском городе Мельбурн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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