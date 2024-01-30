В Кольцово задержали челябинцев, устроивших дебош на рейсе Бангкок-Екатеринбург

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Транспортные полицейские выписали штрафы пьяной семейной паре из Челябинска Фото:

В Кольцово транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пьяных супругов из Челябинска, громко и эмоционально выяснявших отношения. Пара утроила семейные разборки на рейсе Бангкок-Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

«В минувшие сутки в Линейный отдел МВД России в аэропорту „Кольцово“ поступила информация, что к борту воздушного судна Бангкок — Екатеринбург требуется наряд полиции, так как двое пассажиров, имея признаки опьянения, нарушали общественный порядок и выражались нецензурной бранью. Их доставили в дежурную часть полиции, где составили административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“», — говорится в сообщении.

Задержанные отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения. Сами супруги рассказали, что в аэропорту вылета перед посадкой в самолет они распивали алкогольные напитки. За нарушение общественного порядка мужчина и женщина заплатят штрафы в размере одной тысячи рублей каждый.

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В Кольцово транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пьяных супругов из Челябинска, громко и эмоционально выяснявших отношения. Пара утроила семейные разборки на рейсе Бангкок-Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «В минувшие сутки в Линейный отдел МВД России в аэропорту „Кольцово“ поступила информация, что к борту воздушного судна Бангкок — Екатеринбург требуется наряд полиции, так как двое пассажиров, имея признаки опьянения, нарушали общественный порядок и выражались нецензурной бранью. Их доставили в дежурную часть полиции, где составили административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“», — говорится в сообщении. Задержанные отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения. Сами супруги рассказали, что в аэропорту вылета перед посадкой в самолет они распивали алкогольные напитки. За нарушение общественного порядка мужчина и женщина заплатят штрафы в размере одной тысячи рублей каждый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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