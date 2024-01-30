«Ренхап»: американский F-16 рухнул в море в Южной Корее

Падение истребителя произошло возле острова Джикдо в Южной Корее
Истребитель F-16, принадлежащий вооруженным силам США, базирующимся в Южной Корее, разбился возле острова Джикдо в провинции Кунсан. По информации корейских СМИ, пилот остался жив.
«Американский истребитель F-16 упал в море. Спасенный пилот в безопасности», — передает информагентство «
ЧП произошло 31 января в 8:40 утра по местному времени. По данным источника корейского СМИ, пилот смог покинуть истребитель до падения. Причины крушения не уточняются.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.