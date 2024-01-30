30 января 2024

«Ренхап»: американский F-16 рухнул в море в Южной Корее

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, ф-16,  stock
Падение истребителя произошло возле острова Джикдо в Южной Корее Фото:

Истребитель F-16, принадлежащий вооруженным силам США, базирующимся в Южной Корее, разбился возле острова Джикдо в провинции Кунсан. По информации корейских СМИ, пилот остался жив.

«Американский истребитель F-16 упал в море. Спасенный пилот в безопасности», — передает информагентство «Ренхап».

ЧП произошло 31 января в 8:40 утра по местному времени. По данным источника корейского СМИ, пилот смог покинуть истребитель до падения. Причины крушения не уточняются.

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Истребитель F-16, принадлежащий вооруженным силам США, базирующимся в Южной Корее, разбился возле острова Джикдо в провинции Кунсан. По информации корейских СМИ, пилот остался жив. «Американский истребитель F-16 упал в море. Спасенный пилот в безопасности», — передает информагентство «Ренхап». ЧП произошло 31 января в 8:40 утра по местному времени. По данным источника корейского СМИ, пилот смог покинуть истребитель до падения. Причины крушения не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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