«Ренхап»: американский F-16 рухнул в море в Южной Корее

31 января 2024 в 06:32 Размер текста - 17 +

Падение истребителя произошло возле острова Джикдо в Южной Корее Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense Истребитель F-16, принадлежащий вооруженным силам США, базирующимся в Южной Корее, разбился возле острова Джикдо в провинции Кунсан. По информации корейских СМИ, пилот остался жив. «Американский истребитель F-16 упал в море. Спасенный пилот в безопасности», — передает информагентство « Ренхап ». ЧП произошло 31 января в 8:40 утра по местному времени. По данным источника корейского СМИ, пилот смог покинуть истребитель до падения. Причины крушения не уточняются.

Истребитель F-16, принадлежащий вооруженным силам США, базирующимся в Южной Корее, разбился возле острова Джикдо в провинции Кунсан. По информации корейских СМИ, пилот остался жив. «Американский истребитель F-16 упал в море. Спасенный пилот в безопасности», — передает информагентство «Ренхап». ЧП произошло 31 января в 8:40 утра по местному времени. По данным источника корейского СМИ, пилот смог покинуть истребитель до падения. Причины крушения не уточняются.