РКН отреагировал на блокировку клипа на песню «Дымок» Ицыка Цыпера

03 февраля 2024 в 01:43 Размер текста - 17 +

YouTube заблокировал в России клип «Дымок» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Видеоклип песни «Дымок» от исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба прим. URA.RU) заблокирован на видеохостинге YouTube на территории России без решения суда о признании его запрещенным. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. «В отношении указанного материала Роскомнадзор не получал решения судов или уполномоченных органов государственной власти о признании его запрещенным к распространению на территории РФ», — пояснили в пресс-службе ведомства. Информацию передает ТАСС. Клип на внезапно набравшую популярность песню «Дымок» исполнителя Ицык Цыпера (Игорь Цыба) заблокировали на платформе Youtube для россиян. Он набрал 16 миллионов просмотров.

Видеоклип песни «Дымок» от исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба прим. URA.RU) заблокирован на видеохостинге YouTube на территории России без решения суда о признании его запрещенным. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. «В отношении указанного материала Роскомнадзор не получал решения судов или уполномоченных органов государственной власти о признании его запрещенным к распространению на территории РФ», — пояснили в пресс-службе ведомства. Информацию передает ТАСС. Клип на внезапно набравшую популярность песню «Дымок» исполнителя Ицык Цыпера (Игорь Цыба) заблокировали на платформе Youtube для россиян. Он набрал 16 миллионов просмотров.