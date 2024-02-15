В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону

Песков: любое интервью Путина является резонансным

15 февраля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков (на фото) заявил, что обсуждаемость интервью Путина и Карлсона была ожидаемой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Любое интервью, которое дает президент России Владимир Путин, будет активно обсуждаться. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, намекая, что в Кремле ожидали, что беседа российского лидера с американским журналистом Такером Карлсоном будет резонансным. «Очевидно, что любое интервью президента будет резонансным», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Слова представителя Кремля передает корреспондент URA.RU.

Любое интервью, которое дает президент России Владимир Путин, будет активно обсуждаться. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, намекая, что в Кремле ожидали, что беседа российского лидера с американским журналистом Такером Карлсоном будет резонансным. «Очевидно, что любое интервью президента будет резонансным», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Слова представителя Кремля передает корреспондент URA.RU.