В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону

Дмитрий Песков (на фото) заявил, что обсуждаемость интервью Путина и Карлсона была ожидаемой
Любое интервью, которое дает президент России Владимир Путин, будет активно обсуждаться. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, намекая, что в Кремле ожидали, что беседа российского лидера с американским журналистом Такером Карлсоном будет резонансным.
«Очевидно, что любое интервью президента будет резонансным», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Слова представителя Кремля передает корреспондент URA.RU.
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