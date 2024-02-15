В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону

Песков: любое интервью Путина является резонансным
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков (на фото) заявил, что обсуждаемость интервью Путина и Карлсона была ожидаемой Фото:

Любое интервью, которое дает президент России Владимир Путин, будет активно обсуждаться. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, намекая, что в Кремле ожидали, что беседа российского лидера с американским журналистом Такером Карлсоном будет резонансным.

«Очевидно, что любое интервью президента будет резонансным», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Слова представителя Кремля передает корреспондент URA.RU.

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Любое интервью, которое дает президент России Владимир Путин, будет активно обсуждаться. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, намекая, что в Кремле ожидали, что беседа российского лидера с американским журналистом Такером Карлсоном будет резонансным. «Очевидно, что любое интервью президента будет резонансным», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Слова представителя Кремля передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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