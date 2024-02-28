МИД РФ: Россия наработала антисанкционный иммунитет

Россия приобрела достаточный антисанкционный иммунитет, поэтому 13-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) не повлияет на ход спецоперации на Украине. Об этом в своем выступлении заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«РФ выработала достаточный санкционный иммунитет», — заявила Захарова. Трансляция выступления проходила на официальном youtube-канале МИД РФ. Она добавила, что очередной пакет западных санкций не окажет негативного влияния на ход спецоперации.
Совет ЕС 23 февраля принял 13-й пакет санкций против России, включив в него 106 физических и 88 юридических лиц. В Евросоюзе подтверждают свою решимость разрушить военную машину России и оказать поддержку Украине.
Россия приобрела достаточный антисанкционный иммунитет, поэтому 13-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) не повлияет на ход спецоперации на Украине. Об этом в своем выступлении заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «РФ выработала достаточный санкционный иммунитет», — заявила Захарова. Трансляция выступления проходила на официальном youtube-канале МИД РФ. Она добавила, что очередной пакет западных санкций не окажет негативного влияния на ход спецоперации. Совет ЕС 23 февраля принял 13-й пакет санкций против России, включив в него 106 физических и 88 юридических лиц. В Евросоюзе подтверждают свою решимость разрушить военную машину России и оказать поддержку Украине.