МИД РФ: Россия наработала антисанкционный иммунитет

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
Новый пакет санкций не повлияет на ход спецоперации, заявила Мария Захарова Фото:
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Россия приобрела достаточный антисанкционный иммунитет, поэтому 13-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) не повлияет на ход спецоперации на Украине. Об этом в своем выступлении заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«РФ выработала достаточный санкционный иммунитет», — заявила Захарова. Трансляция выступления проходила на официальном youtube-канале МИД РФ. Она добавила, что очередной пакет западных санкций не окажет негативного влияния на ход спецоперации.

Совет ЕС 23 февраля принял 13-й пакет санкций против России, включив в него 106 физических и 88 юридических лиц. В Евросоюзе подтверждают свою решимость разрушить военную машину России и оказать поддержку Украине.

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Россия приобрела достаточный антисанкционный иммунитет, поэтому 13-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) не повлияет на ход спецоперации на Украине. Об этом в своем выступлении заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «РФ выработала достаточный санкционный иммунитет», — заявила Захарова. Трансляция выступления проходила на официальном youtube-канале МИД РФ. Она добавила, что очередной пакет западных санкций не окажет негативного влияния на ход спецоперации. Совет ЕС 23 февраля принял 13-й пакет санкций против России, включив в него 106 физических и 88 юридических лиц. В Евросоюзе подтверждают свою решимость разрушить военную машину России и оказать поддержку Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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