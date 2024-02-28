Пентагон признал неуязвимость российских предприятий ОПК к санкциям

28 февраля 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

В США признали устойчивость российского ВПК Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия способна восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК), несмотря на все западные санкции. Об этом заявила министр сухопутных войск США Кристин Уормут. «На системном уровне речь идет о сильной стороне россиян — способности генерировать массу в плане личного состава. И, считаю, на системном уровне мы видим, что они могут регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции», — рассказала Уормут на встрече военными обозревателями из Вашингтона. Ее слова приводит корреспондент ТАСС. США 23 февраля ввели санкции против более чем 500 физических и юридических лиц из-за спецоперации на Украине. Вашингтон заявлял, что 13-й пакет санкций станет «сокрушительным», однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в новых санкциях Запада нет ничего принципиально нового. Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски заявил, что ЕС готовит новый 14-й пакет санкций, которые вступят в силу в июне.

Россия способна восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК), несмотря на все западные санкции. Об этом заявила министр сухопутных войск США Кристин Уормут. «На системном уровне речь идет о сильной стороне россиян — способности генерировать массу в плане личного состава. И, считаю, на системном уровне мы видим, что они могут регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции», — рассказала Уормут на встрече военными обозревателями из Вашингтона. Ее слова приводит корреспондент ТАСС. США 23 февраля ввели санкции против более чем 500 физических и юридических лиц из-за спецоперации на Украине. Вашингтон заявлял, что 13-й пакет санкций станет «сокрушительным», однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в новых санкциях Запада нет ничего принципиально нового. Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски заявил, что ЕС готовит новый 14-й пакет санкций, которые вступят в силу в июне.