Шольца выставили на посмешище из-за давнего обещания, данного России и Украине

DK: Шольц забыл обещание не разжигать украинский конфликт

04 марта 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц страдает забывчивостью и вполне возможно уже завтра не сможет вспомнить своих слов, пишет DK Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разговор немецких офицеров о возможности ударов по Крымскому мосту, который был обнародован, превратил обещания канцлера ФРГ Олафа Шольца, данные России, в посмешище. Об этом написало издание Deutschland Kurier. «Обещание Шольца о том, что он будет гарантировать как канцлер, что Германия не будет разжигать украинский конфликт с помощью крылатых ракет Taurus, превратилось в простое посмешище из-за безответственной болтовни генералов», — говорится в материале издания. Там добавили, что канцлер страдает забывчивостью и вполне возможно уже завтра не сможет вспомнить своих слов. Автор статьи пишет, что слова Шольца не стоят и ломаного гроша. При этом скандал с утечкой разговора, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост, может привести мир к Третьей мировой войне, заключил он. Ранее была опубликована запись четырех высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали возможную отправку Taurus Киеву и атаку ВСУ на Крымский мост. Однако таким образом, чтобы не перейти «красную линию» и не стать участниками конфликта на Украине. Разговор немецких офицеров выложила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Минобороны ФРГ подтвердило факт прослушки. После этого в МИД РФ вызвали посла Германии Александра Ламбсдорффа.

Разговор немецких офицеров о возможности ударов по Крымскому мосту, который был обнародован, превратил обещания канцлера ФРГ Олафа Шольца, данные России, в посмешище. Об этом написало издание Deutschland Kurier. «Обещание Шольца о том, что он будет гарантировать как канцлер, что Германия не будет разжигать украинский конфликт с помощью крылатых ракет Taurus, превратилось в простое посмешище из-за безответственной болтовни генералов», — говорится в материале издания. Там добавили, что канцлер страдает забывчивостью и вполне возможно уже завтра не сможет вспомнить своих слов. Автор статьи пишет, что слова Шольца не стоят и ломаного гроша. При этом скандал с утечкой разговора, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост, может привести мир к Третьей мировой войне, заключил он. Ранее была опубликована запись четырех высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали возможную отправку Taurus Киеву и атаку ВСУ на Крымский мост. Однако таким образом, чтобы не перейти «красную линию» и не стать участниками конфликта на Украине. Разговор немецких офицеров выложила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Минобороны ФРГ подтвердило факт прослушки. После этого в МИД РФ вызвали посла Германии Александра Ламбсдорффа.