Путин сравнил свою жизнь в водопадом

Владимир Путин старается не обращать внимания на всю ту заботу, которая его окружает
Президент России Владимир Путин сравнил свою жизнь с водопадом, отметив, что она насыщена бесконечным потоком событий и дел. Он подчеркнул, что порой ощущает себя в постоянном потоке событий
«Моя жизнь состоит и бесконечного числа событий и мероприятий. я иногда сравниваю с водопадом. Стоишь и льет бесконечно», — заявил Путин. Он добавил, что, несмотря на всю заботу, которой он окружен, он старается не обращать на это внимание, однако всегда осознает, что вскоре появится новое дело или важный звонок, который потребует его внимания.
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