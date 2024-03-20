Госкомиссия утвердила экипаж «Союза МС-25»

20 марта 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Экипаж корабля «Союз МС-25» отправится в космос с площадки Байконура Фото: spacePD/pickupimage Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-25». В него войдут первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, астронавт NASA Трейси Дайсон и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий. Запуск корабля запланирован на 21 марта, он будет осуществляться при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом сообщают в Роскосмосе. «В основной экипаж вошли первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон», — передает ТАСС информацию из Роскосмоса. Дублерами экипажа выступают старший из действующих американских астронавтов NASA Дональд Петтит, белоруска Анастасия Ленкова и космонавт Иван Вагнер. Отмечается, что Василевская и Новицкий пробудут на Международной космической станции (МКС) порядка двух недель. Они вернутся на Землю 2 апреля на «Союзе МС-24». При этом миссия Дайсона продлится до сентября 2024 года. Пуск ракеты запланирован на 21 марта с космодрома Байконур. Ранее сообщалось, что российский космический корабль «Союз МС-24» с тремя членами экипажа на борту успешно пристыковался к МКС. Он был запущен с Байконура. В Роскосмосе отметили, что космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Лорал О’Хара были отправлены в длительную экспедицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-25». В него войдут первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, астронавт NASA Трейси Дайсон и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий. Запуск корабля запланирован на 21 марта, он будет осуществляться при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом сообщают в Роскосмосе. «В основной экипаж вошли первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон», — передает ТАСС информацию из Роскосмоса. Дублерами экипажа выступают старший из действующих американских астронавтов NASA Дональд Петтит, белоруска Анастасия Ленкова и космонавт Иван Вагнер. Отмечается, что Василевская и Новицкий пробудут на Международной космической станции (МКС) порядка двух недель. Они вернутся на Землю 2 апреля на «Союзе МС-24». При этом миссия Дайсона продлится до сентября 2024 года. Пуск ракеты запланирован на 21 марта с космодрома Байконур. Ранее сообщалось, что российский космический корабль «Союз МС-24» с тремя членами экипажа на борту успешно пристыковался к МКС. Он был запущен с Байконура. В Роскосмосе отметили, что космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Лорал О’Хара были отправлены в длительную экспедицию.