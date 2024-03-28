28 марта 2024

Песков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит G20

Песков: поездка Путина на саммит G20 в Бразилию еще не обсуждалась
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков не подтверждает возможный визит Путина на саммит G20 Фото:

Вопрос о визите президента РФ Владимира Путина в Бразилию на саммит G20 пока не рассматривался. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эти вопросы (визит Путина в Бразилию — прим. URA.RU) пока не рассматривались», — ответил Песков ТАСС, комментируя, поедет ли Путин на саммит в Бразилию в Рио-де-Жанейро.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможное приглашение Путина на саммит G20 в ноябре этого года следует обсудить с другими участниками «двадцатки». В марте шерпа Бразилии в G20 Маурисиу Лириу заявил, что страна направила Путину приглашение на саммит, но при этом он считает, что G20 не станет платформой для переговоров по урегулированию кризиса на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вопрос о визите президента РФ Владимира Путина в Бразилию на саммит G20 пока не рассматривался. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Эти вопросы (визит Путина в Бразилию — прим. URA.RU) пока не рассматривались», — ответил Песков ТАСС, комментируя, поедет ли Путин на саммит в Бразилию в Рио-де-Жанейро. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможное приглашение Путина на саммит G20 в ноябре этого года следует обсудить с другими участниками «двадцатки». В марте шерпа Бразилии в G20 Маурисиу Лириу заявил, что страна направила Путину приглашение на саммит, но при этом он считает, что G20 не станет платформой для переговоров по урегулированию кризиса на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...