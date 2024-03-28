Песков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит G20

Песков: поездка Путина на саммит G20 в Бразилию еще не обсуждалась

29 марта 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

Песков не подтверждает возможный визит Путина на саммит G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопрос о визите президента РФ Владимира Путина в Бразилию на саммит G20 пока не рассматривался. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Эти вопросы (визит Путина в Бразилию — прим. URA.RU) пока не рассматривались», — ответил Песков ТАСС, комментируя, поедет ли Путин на саммит в Бразилию в Рио-де-Жанейро. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможное приглашение Путина на саммит G20 в ноябре этого года следует обсудить с другими участниками «двадцатки». В марте шерпа Бразилии в G20 Маурисиу Лириу заявил, что страна направила Путину приглашение на саммит, но при этом он считает, что G20 не станет платформой для переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вопрос о визите президента РФ Владимира Путина в Бразилию на саммит G20 пока не рассматривался. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Эти вопросы (визит Путина в Бразилию — прим. URA.RU) пока не рассматривались», — ответил Песков ТАСС, комментируя, поедет ли Путин на саммит в Бразилию в Рио-де-Жанейро. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможное приглашение Путина на саммит G20 в ноябре этого года следует обсудить с другими участниками «двадцатки». В марте шерпа Бразилии в G20 Маурисиу Лириу заявил, что страна направила Путину приглашение на саммит, но при этом он считает, что G20 не станет платформой для переговоров по урегулированию кризиса на Украине.