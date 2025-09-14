Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева с 60-летием и вручил ему орден благоверного князя Димитрия Донского I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Русской православной церкви.
«Сердечно поздравляю вас с 60-летием. В минувшие годы вам довелось трудиться на различных государственных должностях, включая пост президента Российской Федерации, и на всяком месте служения вы неизменно стремились являть пример ответственного отношения к принятым на себя обязательствам. <...> Полагаю справедливым удостоить вас ордена благоверного князя Димитрия Донского (I степени)», — говорится в поздравлении предстоятеля Русской православной церкви, опубликованном на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл также отдельно отметил вклад Медведева в укрепление суверенитета РФ.
В обращении также подчеркивается, что Медведев неоднократно поддерживал инициативы Русской православной церкви, направленные на сохранение традиционных нравственных ценностей и духовного наследия страны. Патриарх выразил благодарность за внимание к деятельности церкви и пожелал юбиляру крепости сил, Божией помощи и дальнейших успехов на благо России.
Орден святого благоверного великого князя Димитрия Донского (Русской Православной Церкви) присуждается за мужество при защите Отечества, вклад в развитие взаимодействия между Русской Православной Церковью и Армией. Также он присваивается за духовно-нравственную поддержку военнослужащих.
Ранее с 60-летием Дмитрия Медведева поздравил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, отметив его вклад в укрепление суверенитета страны и стратегическую работу в Совбезе. Медведев занимал пост президента России и продолжает участвовать в решении ключевых задач по обеспечению безопасности и интеграции новых регионов.
