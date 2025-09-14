Мошенники создали фейковый канал избиркома в Севастополе

Поддельный интернет-канал, выдававший себя за официальный ресурс Севастопольской городской избирательной комиссии, был обнаружен и заблокирован. Об этом сообщила председатель Севгоризбиркома Нина Фаустова.
«В этом году 10 сентября был создан фейковый канал Севастопольской городской избирательной комиссии. Они [мошенники] добавили одну букву, разместили часть наших материалов, а затем стали размещать свои подложные материалы с призывом записаться на выборы во избежание очередей. И выложили ссылки на эти ресурсы с доменами org, которые, как проверили специалисты, находятся в Литве», — заявила Фаустова в ходе включения в заседание ЦИК России.
Она отметила, что выявить фейковый канал, используемый мошенниками, удалось благодаря Центру развития регионов (ЦУР). Туда поступали обращения от горожан, которые обратили на подозрительный канал, размещенный в городских чатах.
Фейковый канал маскировался под официальный, частично копируя публикации реального избиркома, чтобы ввести граждан в заблуждение и получить их личные данные через формы регистрации на участие в голосовании. Руководство Севгоризбиркома призвало горожан быть внимательнее и доверять только официальным источникам информации о выборах.
Единый день голосования проводится в 81 российском регионе с 12 по 14 сентября. В 20 регионах проходят прямые выборы губернаторов, еще в 11 выберут депутатов региональных парламентов. К третьему дню голосования свой голос отдали уже свыше 16 миллиона россиян. Об этом говорила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.