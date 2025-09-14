В Ростовской области самая высокая явка за всю историю выборов губернатора

К 12:00 14 сентября в выборах губернатора Ростовской области приняли участие 48,63% избирателей — это рекордный показатель за всю историю выборов главы региона. С учетом дистанционного электронного голосования проголосовали 1 518 083 человека, сообщил председатель облизбиркома Андрей Буров.
«Это уже самая высокая явка за всю историю выборов главы региона, и голосование еще продолжается. Лучший ответ на вопрос, насколько активны наши избиратели — важны ли для них выборы, заинтересованы ли они в том, кто возглавит область», — отметил Буров. Информация приводится в telegram-канале .
Предыдущий рекорд по региону был установлен в 2015 году — 48,56%. На пост губернатора претендуют пять зарегистрированных кандидатов. От «Единой России» выступает Юрий Слюсарь, от КПРФ — Евгений Бессонов, ЛДПР выдвинула Дениса Фраша, «Справедливую Россию — За правду» представил Сергея Косинова, а «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» — Юрий Климченко.
В России вчера подошел к концу второй день проведения единого дня голосования. Согласно информации, предоставленной Центральной избирательной комиссией, свыше 10 миллионов граждан уже приняли участие в выборах глав регионов и депутатов парламентов различных уровней. Избирательные участки во всех субъектах федерации функционировали в обычном режиме с 8:00 до 20:00 по местному времени. О том, как прошел второй день голосования — в материале URA.RU.
