В Петербурге задержали пять подозреваемых в махинациях с мигрантами

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали руководство Центра языкового тестирования одного из городских вузов, а также троих других подозреваемых. По информации, предоставленной официальным представителем МВД России Ириной Волк, задержанные лица подозреваются в причастности к организации нелегальной миграции.
«Задержали пятерых подозреваемых: руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов Санкт-Петербурга и его заместителя, а также работниц сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы», — написала Волк в своем Telegram-канале. Сейчас обсуждается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали руководство Центра языкового тестирования одного из городских вузов, а также троих других подозреваемых. По информации, предоставленной официальным представителем МВД России Ириной Волк, задержанные лица подозреваются в причастности к организации нелегальной миграции. «Задержали пятерых подозреваемых: руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов Санкт-Петербурга и его заместителя, а также работниц сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы», — написала Волк в своем Telegram-канале. Сейчас обсуждается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.