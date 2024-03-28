28 марта 2024

В Петербурге задержали пять подозреваемых в махинациях с мигрантами

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, арест, мера пресечения, наручники
Решается вопрос об избрании меры пресечения Фото:

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали руководство Центра языкового тестирования одного из городских вузов, а также троих других подозреваемых. По информации, предоставленной официальным представителем МВД России Ириной Волк, задержанные лица подозреваются в причастности к организации нелегальной миграции.

«Задержали пятерых подозреваемых: руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов Санкт-Петербурга и его заместителя, а также работниц сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы», — написала Волк в своем Telegram-канале. Сейчас обсуждается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали руководство Центра языкового тестирования одного из городских вузов, а также троих других подозреваемых. По информации, предоставленной официальным представителем МВД России Ириной Волк, задержанные лица подозреваются в причастности к организации нелегальной миграции. «Задержали пятерых подозреваемых: руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов Санкт-Петербурга и его заместителя, а также работниц сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы», — написала Волк в своем Telegram-канале. Сейчас обсуждается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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