В Петербурге задержали пять подозреваемых в махинациях с мигрантами

29 марта 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

Решается вопрос об избрании меры пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали руководство Центра языкового тестирования одного из городских вузов, а также троих других подозреваемых. По информации, предоставленной официальным представителем МВД России Ириной Волк, задержанные лица подозреваются в причастности к организации нелегальной миграции. «Задержали пятерых подозреваемых: руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов Санкт-Петербурга и его заместителя, а также работниц сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы», — написала Волк в своем Telegram-канале. Сейчас обсуждается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали руководство Центра языкового тестирования одного из городских вузов, а также троих других подозреваемых. По информации, предоставленной официальным представителем МВД России Ириной Волк, задержанные лица подозреваются в причастности к организации нелегальной миграции. «Задержали пятерых подозреваемых: руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов Санкт-Петербурга и его заместителя, а также работниц сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы», — написала Волк в своем Telegram-канале. Сейчас обсуждается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.