В российских аптеках закончился онкологический препарат

01 апреля 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

«Уромитексан» от компании Baxter Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В российских аптеках начался дефицит онкологического препарата «уромитексан» от американской компании Baxter. Об сообщил источник в фармацевтических организациях.



«Сведения об уромитексане последний раз поступили в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора в апреле 2023 года», — сказал собеседник в интервью «Ведомостям». По его словам, в прошлом году производитель препарата уведомил Росздравнадзор, что продолжит осуществлять поставки «только уже произведенной продукции в соответствии с заказами на отгрузку, которые были получены ранее от дистрибуторов».



В 2023 году в Россию ввезли всего 6900 упаковок препарата, а годом ранее 56700 упаковок. Последний раз поставки были в апреле 2023 года. На данный момент на российском рынке у этого препарата всего один аналог — месна-лэнс «Верофарма», но обнаружить его в продаже не удалось, пишет газета.



Ранее сообщалось, что в РФ появилась нехватка не имеющего аналогов препарата для лечения рака молочной железы «Икземпра» на основе иксабепилона. Эксперты отметили, что препарат не является незаменимым. Позже в Минздраве опровергли это заявление, сказав, что проблем с поставками препарата нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В российских аптеках начался дефицит онкологического препарата «уромитексан» от американской компании Baxter. Об сообщил источник в фармацевтических организациях. «Сведения об уромитексане последний раз поступили в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора в апреле 2023 года», — сказал собеседник в интервью «Ведомостям». По его словам, в прошлом году производитель препарата уведомил Росздравнадзор, что продолжит осуществлять поставки «только уже произведенной продукции в соответствии с заказами на отгрузку, которые были получены ранее от дистрибуторов». В 2023 году в Россию ввезли всего 6900 упаковок препарата, а годом ранее 56700 упаковок. Последний раз поставки были в апреле 2023 года. На данный момент на российском рынке у этого препарата всего один аналог — месна-лэнс «Верофарма», но обнаружить его в продаже не удалось, пишет газета. Ранее сообщалось, что в РФ появилась нехватка не имеющего аналогов препарата для лечения рака молочной железы «Икземпра» на основе иксабепилона. Эксперты отметили, что препарат не является незаменимым. Позже в Минздраве опровергли это заявление, сказав, что проблем с поставками препарата нет.