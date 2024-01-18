В Минздраве объяснили нехватку в России не имеющего аналогов препарата от рака

Минздрав РФ: нет препятствий для поставок в РФ препарата от рака «Икземпра»
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Минздрав РФ сообщил, что нет препятствий для поставок лекарств от рака Фото:

Никаких препятствий для поставок в РФ препарата для лечения рака «Икземпра» нет. Об этом сообщили в Минздраве РФ. Ведомство назвало причиной нехватки препарата смену поставщика субстанции. Отмечается, что у «Икземпры» нет аналогов.

«В настоящее время, все необходимые административные решения приняты, никаких препятствий для его поставок потребителям в России нет», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Минздрав отметил смену поставщика субстанции.

Ранее сообщалось, что в РФ появилась нехватка не имеющего аналогов препарата для лечения рака молочной железы «Икземпра» на основе иксабепилона. Эксперты отметили, что препарат не является незаменимым.

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Никаких препятствий для поставок в РФ препарата для лечения рака «Икземпра» нет. Об этом сообщили в Минздраве РФ. Ведомство назвало причиной нехватки препарата смену поставщика субстанции. Отмечается, что у «Икземпры» нет аналогов. «В настоящее время, все необходимые административные решения приняты, никаких препятствий для его поставок потребителям в России нет», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Минздрав отметил смену поставщика субстанции. Ранее сообщалось, что в РФ появилась нехватка не имеющего аналогов препарата для лечения рака молочной железы «Икземпра» на основе иксабепилона. Эксперты отметили, что препарат не является незаменимым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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