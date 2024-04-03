Мишустин объяснил, что делать безработным россиянам и как трудоустроиться

Правительство РФ модернизировало кадровые центры, где россиянам могут помочь с подбором работы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. По его словам, россияне, нуждающиеся в исправлении финансового положения, могут заключить соцконтракт, который поможет открыть свое дело.
«Запустили модернизацию службы занятости, кстати, открылось уже более 400 современных кадровых центров. Там помогают найти вакансию с учетом индивидуальной ситуации», — заявил Мишустин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». По его словам, россияне, которые нуждаются в исправлении денежного положения, могут заключить соцконтракт и получить помощь с открытием своего дела.
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