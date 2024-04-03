В Петербурге эвакуировали отель Valo и ТЦ «Континент»

Предположительно, появилось сообщение о минировании зданий
В Санкт-Петербурге проходит эвакуация людей из апарт-отеля Valo и ТЦ «Континент», расположенных на улице Бухарестской. Об этом сообщили очевидцы. Предположительно, появилось сообщение о минировании зданий.
«Всех проживающих в отеле попросили покинуть территорию по громкой связи. Эвакуация происходит и в ТЦ „Континент“», — передает слова очевидцев «Фонтанка». На месте работают спецслужбы.
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