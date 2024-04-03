03 апреля 2024

В Петербурге эвакуировали отель Valo и ТЦ «Континент»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, сотрудники мчс, пожарный расчет, пожарный
Предположительно, появилось сообщение о минировании зданий Фото:

В Санкт-Петербурге проходит эвакуация людей из апарт-отеля Valo и ТЦ «Континент», расположенных на улице Бухарестской. Об этом сообщили очевидцы. Предположительно, появилось сообщение о минировании зданий.

«Всех проживающих в отеле попросили покинуть территорию по громкой связи. Эвакуация происходит и в ТЦ „Континент“», — передает слова очевидцев «Фонтанка». На месте работают спецслужбы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге проходит эвакуация людей из апарт-отеля Valo и ТЦ «Континент», расположенных на улице Бухарестской. Об этом сообщили очевидцы. Предположительно, появилось сообщение о минировании зданий. «Всех проживающих в отеле попросили покинуть территорию по громкой связи. Эвакуация происходит и в ТЦ „Континент“», — передает слова очевидцев «Фонтанка». На месте работают спецслужбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...