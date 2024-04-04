Очевидец: полиция оцепила ДК, где ранили губернатора Мурманской области Чибиса. Видео

05 апреля 2024 в 02:56 Размер текста - 17 +

Возле ДК дежурят оперативники Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом В Апатитах (Мурманская область) дорогу к дому культуры и само здание, где было совершено покушение на губернатора региона Андрея Чибиса, оцепили силовики. Об этом рассказал очевидец. «В Апатитах ДК оцепила полиция. Дорогу напротив дома культуры, где губернатор получил ножевое ранение, закрыли машины правоохранителей», — слова очевидца опубликованы в группе «Подслушано Апатиты» в соцсети «ВКонтакте». На Чибиса напали с ножом после встречи с местными жителями. Он получил ранение в живот и сейчас находится в операционной. По данным источника в СКР, преступником оказался горожанин Александр Быданов. После задержания он объяснил, что совершить нападение ему сказал голос в голове. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Апатитах (Мурманская область) дорогу к дому культуры и само здание, где было совершено покушение на губернатора региона Андрея Чибиса, оцепили силовики. Об этом рассказал очевидец. «В Апатитах ДК оцепила полиция. Дорогу напротив дома культуры, где губернатор получил ножевое ранение, закрыли машины правоохранителей», — слова очевидца опубликованы в группе «Подслушано Апатиты» в соцсети «ВКонтакте». На Чибиса напали с ножом после встречи с местными жителями. Он получил ранение в живот и сейчас находится в операционной. По данным источника в СКР, преступником оказался горожанин Александр Быданов. После задержания он объяснил, что совершить нападение ему сказал голос в голове.