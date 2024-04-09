Армия и оружие В Брянской области ВСУ обстреливают поселок Климово 09 апреля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 + ВСУ обстреливают Брянскую область из РСЗО Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска наносят удары по поселку Климово в Брянской области. В результате пострадали три человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям поселка Климово. Удар нанесен в самый центр поселка», — сообщил telegram-канал Богомаз. Он добавил, что есть погибшие: женщина и ребенок. Также пострадали трое граждан. По предварительной информации, огонь ведется из РСЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинские войска наносят удары по поселку Климово в Брянской области. В результате пострадали три человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям поселка Климово. Удар нанесен в самый центр поселка», — сообщил telegram-канал Богомаз. Он добавил, что есть погибшие: женщина и ребенок. Также пострадали трое граждан. По предварительной информации, огонь ведется из РСЗО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям