В Брянской области ВСУ обстреливают поселок Климово

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ВСУ обстреливают Брянскую область из РСЗО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска наносят удары по поселку Климово в Брянской области. В результате пострадали три человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям поселка Климово. Удар нанесен в самый центр поселка», — сообщил telegram-канал Богомаз. Он добавил, что есть погибшие: женщина и ребенок. Также пострадали трое граждан. По предварительной информации, огонь ведется из РСЗО.

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Украинские войска наносят удары по поселку Климово в Брянской области. В результате пострадали три человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям поселка Климово. Удар нанесен в самый центр поселка», — сообщил telegram-канал Богомаз. Он добавил, что есть погибшие: женщина и ребенок. Также пострадали трое граждан. По предварительной информации, огонь ведется из РСЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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