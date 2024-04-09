В Брянской области ВСУ обстреливают поселок Климово

ВСУ обстреливают Брянскую область из РСЗО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские войска наносят удары по поселку Климово в Брянской области. В результате пострадали три человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям поселка Климово. Удар нанесен в самый центр поселка», — сообщил telegram-канал Богомаз. Он добавил, что есть погибшие: женщина и ребенок. Также пострадали трое граждан. По предварительной информации, огонь ведется из РСЗО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.