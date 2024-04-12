Песков рассказал, могут ли сотрудники администрации президента полететь в космос

Неизвестно, могут ли сотрудники администрации президента РФ Владимира Путина полететь в космос. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в нынешнем составе космонавтов нет.
«Мне неизвестно о желающих полететь на орбиту из АП. Космонавтов в нынешнем составе нет, но очень много людей, которые обладают другими талантами и достижениями», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь президента также отметил взаимодействие России и Белоруссии в космической сфере. Он заявил, что целый ряд предприятий был включен в технологические цепочки производства элементов техники для исследования космоса. Также белорусские космонавты будут продолжать свою работу в отряде.
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