Песков рассказал, могут ли сотрудники администрации президента полететь в космос

Песков: неизвестно, полетят ли люди из администрации президента РФ в космос
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Есть много людей в администрации президента, которые обладают другими талантами и не полетят в космос, заявил Песков Фото:

Неизвестно, могут ли сотрудники администрации президента РФ Владимира Путина полететь в космос. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в нынешнем составе космонавтов нет.

«Мне неизвестно о желающих полететь на орбиту из АП. Космонавтов в нынешнем составе нет, но очень много людей, которые обладают другими талантами и достижениями», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь президента также отметил взаимодействие России и Белоруссии в космической сфере. Он заявил, что целый ряд предприятий был включен в технологические цепочки производства элементов техники для исследования космоса. Также белорусские космонавты будут продолжать свою работу в отряде.

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Неизвестно, могут ли сотрудники администрации президента РФ Владимира Путина полететь в космос. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в нынешнем составе космонавтов нет. «Мне неизвестно о желающих полететь на орбиту из АП. Космонавтов в нынешнем составе нет, но очень много людей, которые обладают другими талантами и достижениями», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента также отметил взаимодействие России и Белоруссии в космической сфере. Он заявил, что целый ряд предприятий был включен в технологические цепочки производства элементов техники для исследования космоса. Также белорусские космонавты будут продолжать свою работу в отряде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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