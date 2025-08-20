Задержан россиянин, помогавший иностранцам обманывать в мессенджере МАХ

Сотрудники полиции задержали жителя города Шахты Ростовской области, подозреваемого в помощи иностранным мошенникам через мессенджер МАХ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники полиции задержали подозреваемого в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер МАХ», — пишет Волк в своем telegram-канале. Задержание проведено совместно с коллегами из Курской области при участии Росгвардии.
Первый случай дистанционного хищения с использованием мессенджера МАХ был зафиксирован 14 августа. Жительница Курска получила звонок через установленный на ее телефоне новый мессенджер. Злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных органов, убедили женщину перевести им 444 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Оперативники быстро установили личность посредника, который обеспечивал перевод похищенных средств зарубежным аферистам.
В настоящее время полиция устанавливает личности других участников преступной схемы и предпринимает меры для их задержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному фигуранту. Также он будет проверяться на причастность к аналогичным эпизодам мошенничества. Похищенные деньги были своевременно заблокированы на счете.
Мессенджер МАХ позиционируется как платформа с повышенной защитой от преступных посягательств, превосходящей зарубежные аналоги. Однако, отмечают в МВД, даже при использовании защищенных сервисов необходимо строго соблюдать основные правила безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.