Сальдо: три человека погибли при обстреле ВСУ в Херсонской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сальдо рассказал о последствиях атаки ВСУ под Херсоном
Сальдо рассказал о последствиях атаки ВСУ под Херсоном Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области ВСУ обстреляли населенный пункт в Голопристанском округе. В результате погибли три человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, еще один пострадавший был госпитализирован в Скадовскую центральную районную больницу.

«С 7:40 враг ведет интенсивный артобстрел и использует ударные дроны по жилым кварталам Новой Збурьевки в Голопристанском округе. Уже известно о трех погибших мирных жителях», — говорится в заявлении Сальдо. 

По словам губернатора, ВС Украины проводят контрбатарейные мероприятия в регионе. В связи с этим населению настоятельно рекомендуется не покидать укрытия.

Ранее в Алешкинском округе Херсонской области погибла женщина. В ее дом в поселке Брилевка прилетел украинский дрон-камикадзе. Также были повреждены два соседних частных дома.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Херсонской области ВСУ обстреляли населенный пункт в Голопристанском округе. В результате погибли три человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, еще один пострадавший был госпитализирован в Скадовскую центральную районную больницу. «С 7:40 враг ведет интенсивный артобстрел и использует ударные дроны по жилым кварталам Новой Збурьевки в Голопристанском округе. Уже известно о трех погибших мирных жителях», — говорится в заявлении Сальдо.  По словам губернатора, ВС Украины проводят контрбатарейные мероприятия в регионе. В связи с этим населению настоятельно рекомендуется не покидать укрытия. Ранее в Алешкинском округе Херсонской области погибла женщина. В ее дом в поселке Брилевка прилетел украинский дрон-камикадзе. Также были повреждены два соседних частных дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...