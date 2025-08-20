Сальдо: три человека погибли при обстреле ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области ВСУ обстреляли населенный пункт в Голопристанском округе. В результате погибли три человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, еще один пострадавший был госпитализирован в Скадовскую центральную районную больницу.
«С 7:40 враг ведет интенсивный артобстрел и использует ударные дроны по жилым кварталам Новой Збурьевки в Голопристанском округе. Уже известно о трех погибших мирных жителях», — говорится в заявлении Сальдо.
По словам губернатора, ВС Украины проводят контрбатарейные мероприятия в регионе. В связи с этим населению настоятельно рекомендуется не покидать укрытия.
Ранее в Алешкинском округе Херсонской области погибла женщина. В ее дом в поселке Брилевка прилетел украинский дрон-камикадзе. Также были повреждены два соседних частных дома.
