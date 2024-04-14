Al Watan: Израиль атаковал аэропорт Дамаска

14 апреля 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

Система противовоздушной обороны Сирии отражает ракетные удары Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем В окрестностях международного аэропорта Дамаска ПВО Сирии отражает ракетные удары. О том, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по аэропорту Дамаска, сообщает сирийское издание Al Watan. «Сирийская противовоздушная оборона реагирует на вражеские ракеты в окрестностях международного аэропорта Дамаска. Некоторые из них сбиты», — пишет Al Watan. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. По словам представителя Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и беспилотников. Большинство было перехвачено системами ПВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В окрестностях международного аэропорта Дамаска ПВО Сирии отражает ракетные удары. О том, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по аэропорту Дамаска, сообщает сирийское издание Al Watan. «Сирийская противовоздушная оборона реагирует на вражеские ракеты в окрестностях международного аэропорта Дамаска. Некоторые из них сбиты», — пишет Al Watan. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. По словам представителя Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и беспилотников. Большинство было перехвачено системами ПВО.