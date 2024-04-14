Al Watan: Израиль атаковал аэропорт Дамаска

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Система противовоздушной обороны Сирии отражает ракетные удары Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

В окрестностях международного аэропорта Дамаска ПВО Сирии отражает ракетные удары. О том, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по аэропорту Дамаска, сообщает сирийское издание Al Watan.

«Сирийская противовоздушная оборона реагирует на вражеские ракеты в окрестностях международного аэропорта Дамаска. Некоторые из них сбиты», — пишет Al Watan.

В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.

По словам представителя Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и беспилотников. Большинство было перехвачено системами ПВО.

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В окрестностях международного аэропорта Дамаска ПВО Сирии отражает ракетные удары. О том, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по аэропорту Дамаска, сообщает сирийское издание Al Watan. «Сирийская противовоздушная оборона реагирует на вражеские ракеты в окрестностях международного аэропорта Дамаска. Некоторые из них сбиты», — пишет Al Watan. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. По словам представителя Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и беспилотников. Большинство было перехвачено системами ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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