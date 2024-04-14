14 апреля 2024

Президент Ирана дал свой прогноз, как Израиль ответит на атаку

Президент Ирана Раиси: Израиль попытается подорвать экономику республики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, раиси ибрахим
Президент Ирана допустил, что Израиль может попытаться подорвать экономику страны Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Президент Ирана Ибрахим Раиси допустил, что после удара по Израилю тот предпримет попытки подорвать иранскую экономику. При этом он подчеркнул, что для поддержания стабильности в стране будут приняты все меры.

«Враг будет стремиться подорвать экономику и жизнь людей, отчаявшись нанести удар по безопасности, а также по Вооруженным силам нашей страны», — заявил Ибрахима Раиси. Его слова передает иранское агентство IRNA.

Также глава исламской республики отметил, что Иран будет своевременно предпринимать меры для поддержания стабильности в экономике. Атаку по Израилю иранский лидер назвал «исторической и победоносной операцией», которая была выполнена с высокой точностью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Ирана Ибрахим Раиси допустил, что после удара по Израилю тот предпримет попытки подорвать иранскую экономику. При этом он подчеркнул, что для поддержания стабильности в стране будут приняты все меры. «Враг будет стремиться подорвать экономику и жизнь людей, отчаявшись нанести удар по безопасности, а также по Вооруженным силам нашей страны», — заявил Ибрахима Раиси. Его слова передает иранское агентство IRNA. Также глава исламской республики отметил, что Иран будет своевременно предпринимать меры для поддержания стабильности в экономике. Атаку по Израилю иранский лидер назвал «исторической и победоносной операцией», которая была выполнена с высокой точностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...