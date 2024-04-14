Президент Ирана дал свой прогноз, как Израиль ответит на атаку

Президент Ирана Ибрахим Раиси допустил, что после удара по Израилю тот предпримет попытки подорвать иранскую экономику. При этом он подчеркнул, что для поддержания стабильности в стране будут приняты все меры.
«Враг будет стремиться подорвать экономику и жизнь людей, отчаявшись нанести удар по безопасности, а также по Вооруженным силам нашей страны», — заявил Ибрахима Раиси. Его слова
Также глава исламской республики отметил, что Иран будет своевременно предпринимать меры для поддержания стабильности в экономике. Атаку по Израилю иранский лидер назвал «исторической и победоносной операцией», которая была выполнена с высокой точностью.
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