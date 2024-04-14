Президент Ирана дал свой прогноз, как Израиль ответит на атаку

Президент Ирана Раиси: Израиль попытается подорвать экономику республики

15 апреля 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

Президент Ирана допустил, что Израиль может попытаться подорвать экономику страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Президент Ирана Ибрахим Раиси допустил, что после удара по Израилю тот предпримет попытки подорвать иранскую экономику. При этом он подчеркнул, что для поддержания стабильности в стране будут приняты все меры. «Враг будет стремиться подорвать экономику и жизнь людей, отчаявшись нанести удар по безопасности, а также по Вооруженным силам нашей страны», — заявил Ибрахима Раиси. Его слова передает иранское агентство IRNA. Также глава исламской республики отметил, что Иран будет своевременно предпринимать меры для поддержания стабильности в экономике. Атаку по Израилю иранский лидер назвал «исторической и победоносной операцией», которая была выполнена с высокой точностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Ирана Ибрахим Раиси допустил, что после удара по Израилю тот предпримет попытки подорвать иранскую экономику. При этом он подчеркнул, что для поддержания стабильности в стране будут приняты все меры. «Враг будет стремиться подорвать экономику и жизнь людей, отчаявшись нанести удар по безопасности, а также по Вооруженным силам нашей страны», — заявил Ибрахима Раиси. Его слова передает иранское агентство IRNA. Также глава исламской республики отметил, что Иран будет своевременно предпринимать меры для поддержания стабильности в экономике. Атаку по Израилю иранский лидер назвал «исторической и победоносной операцией», которая была выполнена с высокой точностью.