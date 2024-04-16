Памфилова удивилась итогам выборов президента России

16 апреля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Памфилова назвала последние выборы в стране беспрецедентными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выборы президента России в 2024 году были удивительны тем, что их итоги оказались беспрецедентными. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Конечно, удивительны итоги этих выборов — они беспрецедентные», — сказала Памфилова Путину. Трансляция их встречи велась на телеканале «Россия 24». На этой же встрече она выдала Путину удостоверение президента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы президента России в 2024 году были удивительны тем, что их итоги оказались беспрецедентными. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Конечно, удивительны итоги этих выборов — они беспрецедентные», — сказала Памфилова Путину. Трансляция их встречи велась на телеканале «Россия 24». На этой же встрече она выдала Путину удостоверение президента.