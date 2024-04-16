Памфилова удивилась итогам выборов президента России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Памфилова назвала последние выборы в стране беспрецедентными Фото:

Выборы президента России в 2024 году были удивительны тем, что их итоги оказались беспрецедентными. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Конечно, удивительны итоги этих выборов — они беспрецедентные», — сказала Памфилова Путину. Трансляция их встречи велась на телеканале «Россия 24». На этой же встрече она выдала Путину удостоверение президента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выборы президента России в 2024 году были удивительны тем, что их итоги оказались беспрецедентными. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Конечно, удивительны итоги этих выборов — они беспрецедентные», — сказала Памфилова Путину. Трансляция их встречи велась на телеканале «Россия 24». На этой же встрече она выдала Путину удостоверение президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...