Памфилова удивилась итогам выборов президента России

Памфилова назвала последние выборы в стране беспрецедентными
Выборы президента России в 2024 году были удивительны тем, что их итоги оказались беспрецедентными. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Конечно, удивительны итоги этих выборов — они беспрецедентные», — сказала Памфилова Путину. Трансляция их встречи велась на телеканале «Россия 24». На этой же встрече она выдала Путину удостоверение президента.
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