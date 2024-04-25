Путин: закрепление прав работодателей нужно поддержать

25 апреля 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Путин призвал поддержать закрепление прав работодателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепления прав и полномочий работодателей. Об этом стало известно из выступления главы государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Это, безусловно, можно и нужно поддержать. Особенно это касается регионально уровня», — ответил Путин на вопрос о закреплении прав и полномочий работодателей Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин пояснил, что подобная практика существует в «ведущих экономиках Европы». Там, по его словам, законом закреплено обязательное членство в профсоюзных организациях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепления прав и полномочий работодателей. Об этом стало известно из выступления главы государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Это, безусловно, можно и нужно поддержать. Особенно это касается регионально уровня», — ответил Путин на вопрос о закреплении прав и полномочий работодателей Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин пояснил, что подобная практика существует в «ведущих экономиках Европы». Там, по его словам, законом закреплено обязательное членство в профсоюзных организациях.