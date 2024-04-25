Путин: закрепление прав работодателей нужно поддержать

Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепления прав и полномочий работодателей. Об этом стало известно из выступления главы государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Это, безусловно, можно и нужно поддержать. Особенно это касается регионально уровня», — ответил Путин на вопрос о закреплении прав и полномочий работодателей Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Путин пояснил, что подобная практика существует в «ведущих экономиках Европы». Там, по его словам, законом закреплено обязательное членство в профсоюзных организациях.
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