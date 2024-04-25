Путин: закрепление прав работодателей нужно поддержать

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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., путин владимир
Путин призвал поддержать закрепление прав работодателей Фото:

Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепления прав и полномочий работодателей. Об этом стало известно из выступления главы государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Это, безусловно, можно и нужно поддержать. Особенно это касается регионально уровня», — ответил Путин на вопрос о закреплении прав и полномочий работодателей Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Путин пояснил, что подобная практика существует в «ведущих экономиках Европы». Там, по его словам, законом закреплено обязательное членство в профсоюзных организациях.

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Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепления прав и полномочий работодателей. Об этом стало известно из выступления главы государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Это, безусловно, можно и нужно поддержать. Особенно это касается регионально уровня», — ответил Путин на вопрос о закреплении прав и полномочий работодателей Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин пояснил, что подобная практика существует в «ведущих экономиках Европы». Там, по его словам, законом закреплено обязательное членство в профсоюзных организациях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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