Автобренд Geely ответил на сообщения об уходе из России

Geely опровергла информацию о своем уходе с российского рынка
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Российские дилеры якобы получили уведомления о прекращении поставок автомобилей Geely
Российские дилеры якобы получили уведомления о прекращении поставок автомобилей Geely Фото:

Информация о прекращении деятельности китайского автобренда Geely с российского рынка не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе российского офиса марки.

«Данная информация не соответствует действительности. Бренд Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия», — сказали в Geely «Газете.Ru».

Ранее появилась информация, что российские дилеры якобы получили уведомления о прекращении поставок автомобилей Geely. Сообщалось также, что на рынке останутся только связанные с Geely бренды Belgee и Knewstar, а популярные модели Atlas и Monjaro будут выпускаться под новыми названиями.

По данным за июнь 2025 года, кроссовер Geely Monjaro остается одной из самых востребованных моделей среди автомобилей, ввозимых в Россию по параллельному импорту. Кроме того, компания фиксирует устойчивый спрос и на другие модели, такие как Geely Atlas.

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Информация о прекращении деятельности китайского автобренда Geely с российского рынка не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе российского офиса марки. «Данная информация не соответствует действительности. Бренд Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия», — сказали в Geely «Газете.Ru». Ранее появилась информация, что российские дилеры якобы получили уведомления о прекращении поставок автомобилей Geely. Сообщалось также, что на рынке останутся только связанные с Geely бренды Belgee и Knewstar, а популярные модели Atlas и Monjaro будут выпускаться под новыми названиями. По данным за июнь 2025 года, кроссовер Geely Monjaro остается одной из самых востребованных моделей среди автомобилей, ввозимых в Россию по параллельному импорту. Кроме того, компания фиксирует устойчивый спрос и на другие модели, такие как Geely Atlas.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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