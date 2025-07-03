Автобренд Geely ответил на сообщения об уходе из России

Информация о прекращении деятельности китайского автобренда Geely с российского рынка не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе российского офиса марки.
«Данная информация не соответствует действительности. Бренд Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия», — сказали в Geely «Газете.Ru».
Ранее появилась информация, что российские дилеры якобы получили уведомления о прекращении поставок автомобилей Geely. Сообщалось также, что на рынке останутся только связанные с Geely бренды Belgee и Knewstar, а популярные модели Atlas и Monjaro будут выпускаться под новыми названиями.
По данным за июнь 2025 года, кроссовер Geely Monjaro остается одной из самых востребованных моделей среди автомобилей, ввозимых в Россию по параллельному импорту. Кроме того, компания фиксирует устойчивый спрос и на другие модели, такие как Geely Atlas.
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